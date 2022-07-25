Україні доведеться перемагати Росію на полі бою, — Міноборони

За словами радника глави Міноборони Юрія Сака, переговори з РФ неможливі. Поява в Києві американських військових стратегів посилить оборонну міць. А пілоти ЗСУ вже завтра готові розпочати підготовку на американських винищувачах F-16, для чого розробляється відповідна програма вартістю $1 млн.

В інтерв'ю західній пресі радник міністра оборони України Юрій Сак прокоментував заяву глави російського МЗС Сергія Лаврова про те, що не все залежить від РФ і що представники Києва, зокрема багато радників говорять, що мають намір завдати РФ військової поразки. Про це повідомляє Fox News.

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"Це справді та війна, яку Україні доведеться вигравати на полі бою, тому ми просимо наших міжнародних партнерів про великі постачання зброї. Росії не можна довіряти. Жодні переговори з РФ неможливі. Наша мета — повне звільнення українських територій, на що Росія не погодиться, тому нам доведеться перемогти їх на полі бою", — зазначив представник Міноборони.

Американські військові в Україні

Чиновник також висловив свою думку щодо пропозиції деяких законодавців США, які побували в Києві, щодо відправлення в Київ американських військових стратегів.

За словами Юрія Сака, у Києві вже зараз достатньо людей зі США, це, зокрема, і добровольці, які збирають кошти по всьому світу та привозять дрони.

"Звичайно поява в Україні професійних військових радників посилить наші військові можливості", — сказав він.

Підготовка пілотів винищувачів F-16

ЗСУ отримали від країн Заходу сотні гаубиць 155 мм калібру, кілька HIMARS — в Україні, але лінія фронту — понад 2,5 км, тому потрібно ще більше важкої артилерії, "Хімарсів" і боєприпасів до них, зокрема, дальністю 300 км.

"Дякую за те, що Конгрес почав розглядати спеціальний законопроєкт, щоб виділити 1 млн доларів на програму підготовки українських пілотів. Запевняю вас, що українські пілоти готові розпочати підготовку на F-16 вже завтра", — зазначив радник глави Міноборони.

Експорт зерна

Те, що сталося напередодні в Одесі, він назвав черговим терористичним актом Російської Федерації.

"Продовжується війна-геноцид, держава-терорист завдала цинічного удару, їх усі визнають терористом, і ми раді, що в США обговорюють цю тему", — зазначив Юрій Сак.

Чиновник також прокоментував укладену з РФ угоду. За його словами, це не угода, укладена лише з РФ, оскільки мають бути дві окремі угоди: між Україною, Туреччиною та постачальниками ООН, та окремий договір — Росії, Туреччина та постачальників ООН.

"Ми повинні запобігти глобальній продовольчій кризі, сотні мільйонів людей чекають на українську продукцію", — уточнив він.

Раніше Фокус повідомляв, що Туреччина може закуповувати українське зерно за низькими цінами. Цінові пільги передбачає стамбульський договір. До того ж, у Туреччині навіть планує подальший експорт українського зерна.

Нагадаємо, що на думку західного експерта, путінський режим слабшає, а в Кремлі триває підкилимна боротьба за владу.