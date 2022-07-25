Україні доведеться перемагати Росію на полі бою, — Міноборони
За словами радника глави Міноборони Юрія Сака, переговори з РФ неможливі. Поява в Києві американських військових стратегів посилить оборонну міць. А пілоти ЗСУ вже завтра готові розпочати підготовку на американських винищувачах F-16, для чого розробляється відповідна програма вартістю $1 млн.
В інтерв'ю західній пресі радник міністра оборони України Юрій Сак прокоментував заяву глави російського МЗС Сергія Лаврова про те, що не все залежить від РФ і що представники Києва, зокрема багато радників говорять, що мають намір завдати РФ військової поразки. Про це повідомляє Fox News.
"Це справді та війна, яку Україні доведеться вигравати на полі бою, тому ми просимо наших міжнародних партнерів про великі постачання зброї. Росії не можна довіряти. Жодні переговори з РФ неможливі. Наша мета — повне звільнення українських територій, на що Росія не погодиться, тому нам доведеться перемогти їх на полі бою", — зазначив представник Міноборони.
Американські військові в Україні
Чиновник також висловив свою думку щодо пропозиції деяких законодавців США, які побували в Києві, щодо відправлення в Київ американських військових стратегів.
За словами Юрія Сака, у Києві вже зараз достатньо людей зі США, це, зокрема, і добровольці, які збирають кошти по всьому світу та привозять дрони.
"Звичайно поява в Україні професійних військових радників посилить наші військові можливості", — сказав він.
Підготовка пілотів винищувачів F-16
ЗСУ отримали від країн Заходу сотні гаубиць 155 мм калібру, кілька HIMARS — в Україні, але лінія фронту — понад 2,5 км, тому потрібно ще більше важкої артилерії, "Хімарсів" і боєприпасів до них, зокрема, дальністю 300 км.
"Дякую за те, що Конгрес почав розглядати спеціальний законопроєкт, щоб виділити 1 млн доларів на програму підготовки українських пілотів. Запевняю вас, що українські пілоти готові розпочати підготовку на F-16 вже завтра", — зазначив радник глави Міноборони.
Експорт зерна
Те, що сталося напередодні в Одесі, він назвав черговим терористичним актом Російської Федерації.
"Продовжується війна-геноцид, держава-терорист завдала цинічного удару, їх усі визнають терористом, і ми раді, що в США обговорюють цю тему", — зазначив Юрій Сак.
Чиновник також прокоментував укладену з РФ угоду. За його словами, це не угода, укладена лише з РФ, оскільки мають бути дві окремі угоди: між Україною, Туреччиною та постачальниками ООН, та окремий договір — Росії, Туреччина та постачальників ООН.
"Ми повинні запобігти глобальній продовольчій кризі, сотні мільйонів людей чекають на українську продукцію", — уточнив він.
Раніше Фокус повідомляв, що Туреччина може закуповувати українське зерно за низькими цінами. Цінові пільги передбачає стамбульський договір. До того ж, у Туреччині навіть планує подальший експорт українського зерна.
Нагадаємо, що на думку західного експерта, путінський режим слабшає, а в Кремлі триває підкилимна боротьба за владу.