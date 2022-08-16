"Їм потрібні конфлікти": Путін звинуватив Захід у розвалюванні системи безпеки в Європі (відео)

Президент РФ розкритикував постачання західного озброєння Києву, заявивши, що українському народу "приготували долю гарматного м'яса".

Президент РФ Володимир Путін звинуватив США у затягуванні війни, яку Росія веде проти України, вказавши, що країни Заходу підготували для українського народу "долю гарматного м'яса". Про це російський лідер заявив під час виступу на Московській безпековій конференції у вівторок, 16 серпня, передає Фокус.

"Для утримання своєї гегемонії їм потрібні конфлікти. Саме тому вони приготували народу України долю гарматного м'яса. Реалізували проєкт антиросії..." — сказав Путін, додавши, що Сполучені Штати "намагаються затягнути конфлікт".

Також президент РФ висловив невдоволення діями Заходу, який, за його словами, створює нові воєнні альянси. Путін констатував, що НАТО розширюється на схід. Крім цього, російський лідер розкритикував західних партнерів України за надання їй озброєння, зокрема й важкого.

"На словах це лицемірно пояснюється необхідністю зміцнення безпеки в Європі, проте насправді відбувається протилежне", — заявив Путін.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, один із високопосадовців Кремля таємно попросив представників Заходу допомогти зупинити війну в Україні. Причиною стали санкції, введені проти близького оточення Путіна.

Раніше британський економіст, експерт з України Тімоті Еш припустив, що президент РФ піде на мирову угоду після битви за Херсон. На його думку, це може статися вже у листопаді.