"Нельзя допустить": в Молдове озвучили последствия уничтожения ВС РФ энергетики Украины

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что уязвимость Молдовы может ослабить безопасность Украины, а также всей Европы. В Кремле хотят, чтобы в ЕС хлынул новый поток беженцев, которые будут спасаться от холода.

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Россия пытается выиграть войну с Украиной всеми способами, включая дестабилизацию обстановки в странах Восточной Европы. Особенно это касается самой Молдовы, которая борется с энергетическим кризисом. Россия хочет, чтобы украинцы и молдаване стали беженцами в странах Запада. Об этом Майя Санду написала в своей статье на Politico.

По словам Санду, Молдова обеспечивает основные маршруты поставок в Украину и из Украины. В частности, экспорт зерновых культур.

"Наша уязвимость может ослабить устойчивость Украины, а также стабильность на остальном континенте", — заявила Санду.

Президент Молдовы написала, что Украине и Молдове нужно иметь возможность обогреть дома своих граждан, в противном случае в страны Запада хлынет очередной поток беженцев, которые будут спасаться от холода.

"По состоянию на ноябрь российские бомбардировки энергетической инфраструктуры Украины, наряду с сокращением вдвое экспорта природного газа "Газпромом", лишили наши прежние источники импортируемой электроэнергии", — написала Санду.

Она уверена, что уязвимость Молдовы может ослабить безопасность Украины, а также всей Европы, чего и добивается Москва.

Отметим, что глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что уже удалось выполнить достаточный объем работ для стабилизации ситуации в энергосистеме после последней массированной атаки 15 ноября. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Хотя объемы ограничения потребления электроэнергии будут несколько больше. Это связано с ростом потребления, которое характерно для начала рабочей недели", — заявил Кудрицкий.

Ранее Фокус писал, что в "Росатоме" заговорили о возможной атомной катастрофе на Запорожской АЭС. Оккупанты ответственность за возможную катастрофу возложили на Украину, которая якобы "считает допустимым небольшой ядерный инцидент".

Еще напомним, что в Кремле заявили, что не хотят менять власть в Киеве. Российское политическое руководство уже несколько раз меняло причины военного вторжения и его цели.