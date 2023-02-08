"Кадыровец" под видом спасателя: Россия отправила в Турцию военного преступника (фото, видео)

По словам СМИ, Мартынов приказал взять в заложники около 500 человек в Бородянке, когда российские оккупанты пытались наступать на Киев со стороны Беларуси.

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Россия отправила в Турцию кадыровца, который в марте совершал в Украине военные преступления. Речь идет о Данииле Мартынове, который сейчас руководит сотрудниками МЧС России, ликвидирующими последствия землетрясения. Об этом заявил украинский журналист Андрей Цаплиенко у себя в Telegram.

По его словам, Мартынов 5 марта лично руководил захватом психоневрологического интерната в Бородянке.

"Именно он приказал взять в заложники около 500 человек, пациентов, медиков и местных жителей, среди которых более сотни лежачих больных, а также заминировать подходы к зданию, а сам интернат превратить в огневую позицию оккупантов", — написал журналист.

По словам Цаплиенко, до 2017 года Мартынов был помощником главы Чечни Рамзана Кадырова по силовым подразделениям и структурам.

Отметим, что в МЧС России также не скрывают, что именно Мартынов отправился в Турцию для ликвидации последствий стихийного бедствия.

[ + – ] Россия отправила в Турцию военного преступника

Военные преступления Даниила Мартынова в Украине

О Мартынове ранее писало российское оппозиционное издание "Медуза". Журналисты взяли интервью у жительницы Бородянки, Киевская область, директора местного ПНИ Марины Ганицкой. Женщина рассказала, что 6 марта в населенный пункт заехал кадыровский полк. Весь персонал и больных вывели на улицу. Перед ней выступил сам Мартынов, который представился полковником русской армии.

"Сказал, что если будем хорошо себя вести, то будем живы, не станут нас убивать, не причинят нам боли и больше ни одно стекло не выпадет из наших окон. Сказал, что они пришли от нацистской власти нас освобождать, хотят сжечь наше правительство", — сказала Ганицкая.

Она заявила, что Мартынов угрожал "взорвать всех за две минуты". Оккупанты хотели снять видеоролик, на котором жители Украины "благодарят" их за "освобождение" от власти неких нацистов Киева.

"Тогда я поняла, что живой не вернусь, поняла, что они пришли записать видео и просто убить нас всех", — рассказала Ганицкая.

По ее словам, когда началась запись видео, на пленников наставили оружие. Мартынов также выступил, сказав, что теперь якобы благодарные жители Бородянки смогут ходить на митинги в честь "9 мая и носить георгиевскую ленту".

"А те военные, которые среди людей были, за моей спиной, стояли и улыбались. Они все с бородами, страшные очень, будто спецназ из кино. Только это не кино, а реальность", — сказала Ганицкая.

Ранее Фокус писал, что посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что двоих граждан Украины вытащили из-под завалов дома в турецком городе Хатай. По словам Боднара, информация уже подтверждена.

Также сообщалось, что Силы спецоперация заявили, что ВС РФ устроили "блокаду" Энергодара. Из города невозможно выехать. Россияне не выпускают жителей ради того, чтобы использовать их, как живой щит.