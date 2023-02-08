"Кадировець" під виглядом рятувальника: Росія відправила до Туреччини воєнного злочинця (фото, відео)

За словами ЗМІ, Мартинов наказав взяти в заручники близько 500 осіб у Бородянці, коли російські окупанти намагалися наступати на Київ із боку Білорусі.

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Росія відправила до Туреччини кадировця, який у березні вчиняв в Україні воєнні злочини. Йдеться про Данила Мартинова, який зараз керує співробітниками МНС Росії, які ліквідують наслідки землетрусу. Про це заявив український журналіст Андрій Цаплієнко у себе в Telegram.

За його словами, Мартинов 5 березня особисто керував захопленням психоневрологічного інтернату у Бородянці.

"Саме він наказав взяти в заручники близько 500 осіб, пацієнтів, медиків та місцевих жителів, серед яких понад сотню лежачих хворих, а також замінувати підходи до будівлі, а сам інтернат перетворити на вогневу позицію окупантів", — написав журналіст.

За словами Цаплієнка, до 2017 року Мартинов був помічником голови Чечні Рамзана Кадирова за силовими підрозділами та структурами.

Зазначимо, що у МНС Росії також не приховують, що саме Мартинов вирушив до Туреччини для ліквідації наслідків стихійного лиха.

[ + – ] Росія відправила до Туреччини воєнного злочинця

Воєнні злочини Данила Мартинова в Україні

Про Мартинова раніше писало російське опозиційне видання "Медуза". Журналісти взяли інтерв'ю у мешканки Бородянки, що на Київщині, директора місцевого ПНІ Марини Ганицької. Жінка розповіла, що 6 березня до населеного пункту заїхав кадировський полк. Весь персонал та хворих вивели на вулицю. Перед нею виступив сам Мартинов, який представився полковником російської армії.

"Сказав, що якщо будемо добре поводитися, то будемо живі, не стануть нас вбивати, не завдадуть нам болю і більше жодне скло не випаде з наших вікон. Сказав, що вони прийшли від нацистської влади нас звільняти, хочуть спалити наш уряд" — сказала Ганицька.

Вона заявила, що Мартинов погрожував "підірвати всіх за дві хвилини". Окупанти хотіли зняти відеоролик, на якому жителі України "дякують" їм за "звільнення" від влади деяких нацистів Києва.

"Тоді я зрозуміла, що живий не повернуся, зрозуміла, що вони прийшли записати відео та просто вбити нас усіх", — розповіла Ганицька.

За її словами, коли розпочався запис відео, на бранців наставили зброю. Мартинов також виступив, сказавши, що тепер нібито вдячні жителі Бородянки зможуть ходити на мітинги на честь "9 травня та носити георгіївську стрічку".

"А ті військові, які серед людей були, за моєю спиною, стояли і посміхалися. Вони всі з бородами, страшні дуже, наче спецназ із кіно. Тільки це не кіно, а реальність", — сказала Ганицька.

Раніше Фокус писав, що посол України у Туреччині Василь Боднар розповів, що двох громадян України витягли з-під завалів будинку у турецькому місті Хатай. За словами Боднара, інформацію вже підтверджено.

Також повідомлялося, що Сили спецоперації заявили, що ЗС РФ влаштували "блокаду" Енергодару. Із міста неможливо виїхати. Росіяни не випускають мешканців заради того, щоб використовувати їх як живий щит.