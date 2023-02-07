До 15 тысяч заложников: ВС РФ устроили "блокаду" Энергодара, — Силы спецопераций

По информации Центра национального сопротивления, из города невозможно выехать. Россияне не выпускают жителей ради того, чтобы использовать их, как живой щит.

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В оккупированном Энергодаре Запорожской области российские войска все чаще похищают сотрудников Запорожской атомной электростанции, которые отказываются подписывать контракты с компанией "Росатом". Об этом рассказали в Центре национального сопротивления, который функционирует при Силах специальных операций ВСУ.

По информации подполья, большое количество работников станции после оккупации отказались работать и сейчас на ЗАЭС образовался дефицит. Похищая украинских энергетиков, оккупанты пытаются "убедить" их работать на РФ. Родственникам похищенных работников не рассказывают, где их держат.

В ЦНС также сообщили, что ранее россияне заблокировали доступ на станцию почти 1500 украинским работникам. Сейчас ВС РФ не могут ни запустить, ни эксплуатировать энергоблоки ЗАЭС.

Кроме того, российские войска продолжают "блокаду" Энергодара. Из города невозможно выехать, россияне не выпускают жителей ради того, чтобы использовать их, как живой щит. По данным местных властей, в городе заблокировали около 10-15 тысяч местных из 53 тысяч, которые проживали до оккупации.

Напомним, 3 февраля мэр Мелитополя Иван Федеров рассказал, что в Энергодаре подорвали автомобиль, который принадлежал коллаборанту и экс-полицейскому Евгению Кузьмину. Оккупационная администрация подтвердила, что в результате взрыва погиб "сотрудник МВД".

Ранее, 14 января, градоначальник Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что россияне начали поиск персонала для работы на ЗАЭС. По его словам, заявления российских пропагандистов о массовом сотрудничестве работников энергообъекта с "Росатомом" сильно преувеличены.