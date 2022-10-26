РФ попередили США про початок стратегічних ядерних навчань (фото)

Штати зазначили, що повідомлення від РФ зменшують ризик неправильної оцінки того, що відбувається.

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У Пентагоні США заявили, що США отримали попередження від РФ про початок навчань стратегічних ядерних сил "Гром". Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Росія офіційно повідомила Пентагон та Держдеп про старт щорічних навчань стратегічних ядерних сил "Гром". У межах планується запуск балістичних ракет, які можуть нести ядерні боєголовки. У такий спосіб Москва виконує свої обов'язки щодо контролю за озброєнням.

"Ці повідомлення зменшують ризик неправильної оцінки того, що відбувається", — заявив представник Держдепу Нед Прайс.

На Заході чекали такого повідомлення. Генсек НАТО Єнс Столтенберг на початку жовтня заявляв, що очікують на повідомлення про старт стратегічних навчань ядерних сил. НАТО уважно стежитиме за ними.

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Зазначимо, що попередній раз навчання "Гром" проходило за 5 днів до повномасштабного вторгнення РФ до України. Тоді Кремль не виконав обов'язки попередити США щодо проведення таких навчань.

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У виданні Defense Express відзначають, що навчання можуть концентруватися на перевірці готовності балістичних ракет на кшталт "Тополь-М", "Воєвода" більш відомі під назвою "Сатана". У РФ проводять випробування міжконтинентальних балістичних ракет шляхом запуску найстарішої одиниці. Якщо вона виконає завдання, то термін експлуатації продовжували, якщо ні, то вони запускали інші доти, доки завдання не були виконані.

Нагадаємо, у КНДР завершили підготовку до проведення 7 ядерних випробувань вперше за останні 5 років.

Раніше глава української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що з РФ завжди є загроза ядерного удару, оскільки "сусід хворий".