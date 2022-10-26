Росія провела тренування масованого ядерного удару, — Шойгу (відео)

Путіну доповіли, що армія РФ відпрацювала "завдання удару у відповідь на ядерний удар противника". У процесі випробувань було випущено ракети "Ярс" та "Синева".

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президентові Росії Володимиру Путіну про проведення тренування завдання масованого ядерного удару. Про це у середу, 26 жовтня, повідомляє агентство "РИА Новости".

"Шойгу сказав, що проведено тренування щодо завдання масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника", — йдеться в публікації.

Також ЗМІ опублікували відео, на якому Шойгу повідомляє Путіну про проведення випробувань.

"Під вашим керівництвом проводиться тренування, у процесі якого будуть відпрацьовані завдання щодо завдання масованого ядерного удару стратегічними наступальними силами у відповідь на ядерний удар противника", — сказав міністр оборони Росії.

У Кремлі повідомили, що по полігону Кура на Камчатці було здійснено пуски міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" із державного випробувального космодрому Плесецьк і балістичної ракети "Синева" з акваторії Баренцевого моря. До тренування також залучали літаки дальньої авіації Ту-95МС, які здійснили пуски крилатих ракет повітряного базування.

"Завдання, передбачені в процесі тренування стратегічних сил стримування, виконані у повному обсязі, всі ракети досягли цілей, підтвердивши задані характеристики", — запевнили в Кремлі.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні заявили, що США отримали попередження від РФ про початок навчань стратегічних ядерних сил "Гром".

Нещодавно глава української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що з РФ завжди є загроза ядерного удару, оскільки "сусід хворий".