"Викликає повага": соратник Путіна заявив, що Китай забере собі Тайвань у "потрібний час"

Один із головних соратників глави Кремля сказав, що Комуністична партія Китаю робить все правильно, намагаючись забрати Тайвань. У Тайбеї вже відповіли.

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Виконавчий директор компанії "Роснафта" та один із найближчих союзників Володимира Путіна Ігор Сєчін, похвалив керівництво Китаю і заявив, що Тайвань повернеться у "рідну гавань" свого часу. Про це пише видання Reuters.

Так, Сєчін заявив, що рішення XX з'їзду КПК, які закріпили становище Сі Цзіньпіна як найвпливовішого лідера Китаю з часів Мао Цзедуна, забезпечать вихід країни на новий рівень розвитку. При цьому Захід із тривогою спостерігає за тим, як зв'язки Росії та Китаю міцнішають.

"Викликає повага позиція (китайського) керівництва, яке спокійно і відкрито, без хибних передумов викладає свої позиції навіть з найскладніших питань. Таким, як проблема Тайваню, яку можна оцінити, як дещо перебільшену", — сказав Сєчін на міжнародному економічному форумі в Баку.

Він заявив, що спроби США створити власну складну промисловість із виробництва мікрочіпів показали, що "повернення Тайваню до рідної гавані" йде "за графіком".

Міністерство закордонних справ Китайської Республіки Тайваню засудило ці коментарі, заявивши, що лише мешканці острова можуть вирішувати своє майбутнє.

"Ні наш уряд, ні народ, ні міжнародна спільнота не можуть погодитися з абсурдними висловлюваннями Китаю або принижувати суверенний статус Тайваню", — йдеться у заяві.

Зазначається, що Китай заявляє, що Тайвань, що демократично керується, є його власною територією, і за останні два роки посилив військовий і політичний тиск на острів. Тайбей рішуче заперечує претензії Пекіна на суверенітет.

Росія неодноразово застерігала Сполучені Штати від втручання у справи Китаю, тоді як президент Володимир Путін відкрито підтримував Сі Цзиньпіна. На острів у 1949 році втік переможений уряд Китайської Республіки після поразки у громадянській війні з комуністами Мао Цзедуна.

Раніше Фокус повідомляв, що Китай пообіцяв підтримувати Росію під керівництвом Путіна. У МЗС КНР заявили, що і Китай, і Росія мають законне право "на власний розвиток і відродження", якому ніхто не зможе перешкодити.

Ще нагадаємо, що Китай може захопити Далекий Схід РФ замість Тайваню. Росія близька до фіаско у вторгненні в Україну, вони не мають сил. На цьому фоні влада Сі Цзіньпіна лише посилюється, що може розгуляти апетит Пекіну до Владивостока.

Також повідомлялося, що Путін на "Валдаї" згадав про Одесу та переговори з Україною. Росія, за словами глави Кремля, готова до переговорів, але поновлення мирного діалогу залежить безпосередньо від України.