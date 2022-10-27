Заради усунення заворушень: Китай пообіцяв підтримувати Росію під керівництвом Путіна

У МЗС КНР заявили, що і Китай, і Росія мають законне право "на власний розвиток і відродження", якому ніхто не зможе перешкодити.

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27 жовтня відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ КНР Вана Ї з його російським колегою Сергієм Лавровим. повідомляє пресслужба МЗС Китаю.

Ї пообіцяв Лаврову, що "китайська сторона так само твердо підтримуватиме російську сторону під керівництвом президента Путіна в об'єднанні та керівництві російським народом для подолання труднощів, усунення заворушень, реалізації стратегічних цілей розвитку та подальшого утвердження статусу Росії як великої держави на міжнародній арені".

Китайський міністр заявив, що Китай і Росія мають законне право "на власний розвиток і відродження" і будь-яка спроба завадити їм приречена на провал.

"Китай готовий поглиблювати обміни з Росією на всіх рівнях, просувати китайсько-російські відносини та співпрацю в різних галузях на вищий рівень, приносити більше користі двом країнам і народам та забезпечувати більшу стабільність у неспокійному світі", — запевнив Ван Ї.

Сергій Лавров також заявив, що Росія готова зміцнювати контакти з Китаєм на всіх рівнях і поглиблювати багатосторонню співпрацю. Також він наголосив, що росіяни хочуть спільно з китайцями "підтримувати мир і стабільність в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та світі".

У пресслужбі МЗС повідомили, що міністри під час розмови обмінялися думками щодо війни в Україні, проте не уточнили, про що конкретно йшлося.

Китай ігнорує війну в Україні

Зазначимо, що на російську агресію проти України Китай реагує підкреслено нейтрально, закликаючи до деескалації війни. Коли спікера Міністерства закордонних справ КНР Вана Веньбіня попросили прокоментувати атаку на Київ, під час якої війська РФ задіяли іранські дрони-камікадзе Shahed-136, дипломат заявив, що йому нічого про це невідомо. В українському МЗС цьому не повірили.

Раніше американський аналітик з нацбезпеки Крейг Гупер заявив, що в міру ослаблення Росії у війні проти України та зміцнення влади Сі Цзіньпіна Китай може захопити Далекий Схід. Це пройде для нього легше, ніж спроба повернути під контроль Тайвань, оскільки російська армія виснажена війною, до того ж вона продемонструвала, що не може вважатися серйозним суперником для КНР. Крейг запропонував скептично ставитися до договору про дружбу, підписаного обома країнами, оскільки китайці вже демонстрували, що легко можуть його порушити.

Нагадаємо, американський адмірал Гілдей заявив, що Штати мають бути готові до вторгнення Китаю на Тайвань у 2022 році.