У МЗС Китаю заявили, що нічого не знають про атаку дронів на Київ та загибель мирних жителів

Усі сторони повномасштабного конфлікту, як стверджують у дипвідомстві, "мають проявляти спокій і стриманість".

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Владі Китаю нічого не відомо про атаку на Київ з використанням дронів-камікадзе "Герань-2", під час якої загинуло п'ять мирних жителів. Про це під час пресконференції заявив речник Міністерства закордонних справ Піднебесної Ван Веньбінь.

Зокрема, під час традиційного брифінгу представник агентства Reuters попросив співробітника дипвідомства прокоментувати російську атаку на Київ, під час якої задіяли іранські дрони-камікадзе "Герань-2". Журналіст також нагадав, що під час удару загинуло п'ять мирних жителів.

Ван Веньбінь, зі свого боку, заявив, що він нічого не знає про російську атаку на Київ 17 жовтня, жертвами якої стали цивільні особи.

Речник МЗС Піднебесної нагадав, що позиція Китаю щодо українського питання є ясною та послідовною, а офіційний Пекін закликає заохочувати всі дипломатичні зусилля, спрямовані на врегулювання повномасштабної війни.

"Я не знайомий із ситуацією, про яку ви згадали (атака Києва дронами-камікадзе "Герань-2" — ред.). Позиція Китаю з питання України послідовна і зрозуміла. За обставин, що склалися, всі зацікавлені сторони повинні проявляти спокій і стриманість, заохочувати і підтримувати всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи в Україні, щоб спільно деескалувати ситуацію", — додав Веньбінь, відповідаючи на запитання журналіста Reuters.

Нагадаємо, що 17 жовтня ЗС РФ здійснили дві атаки на Київ, під час яких задіяли іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Внаслідок удару по українській столиці загинули п'ять мирних жителів, а кілька житлових будівель зазнали серйозних пошкоджень.

Варто зазначити, що після масованих ракетних ударів ЗС РФ по Україні, які здійснювалися 10 жовтня, МЗС Китаю закликало до деескалації війни та розраховувало, що інтенсивність бойових дій у нашій країні незабаром знизиться.