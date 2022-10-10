Ракетні удари РФ: у МЗС Китаю закликали до деескалації війни в Україні

Пекін сподівається, що інтенсивність воєнних дій на території України знизиться найближчим часом.

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У Міністерстві закордонних справ Китаю закликали до деескалації війни в Україні. Про це повідомляє видання tvpworld.

"Ми сподіваємося, що найближчим часом відбудеться деескалація", — сказала прессекретар відомства Мао Нін на черговому брифінгу для преси.

Така заява прозвучала після масованих ракетних ударів ЗС РФ по території України вранці 10 жовтня.

Нагадаємо, 10 жовтня колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що ранкові ракетні удари ЗС РФ по Україні — лише "перший епізод" і пообіцяв, що будуть і інші. За його словами, Україна з її нинішнім режимом буде постійною та прямою загрозою для Росії, а майбутня мета російської армії — повалення українського уряду.

Тим часом Володимир Зеленський домовився з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про термінове скликання "Великої сімки", де глава держави має виступити. На зустрічі мають обговорити посилення тиску на Росію та допомогу у закритті українського неба.

Вранці 10 жовтня Росія випустила Україною понад 80 ракет "Іскандер", "Калібр" Х-101, Х-555 та інших, більше половини з них вдалося збити. Також знищено 9 із 12 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.