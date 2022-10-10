Ракетные удары РФ: в МИД Китая призвали к деэскалации войны в Украине

Пекин надеется, что интенсивность военных действий на территории Украины снизится в ближайшее время.

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В Министерстве иностранных дел Китая призвали к деэскалации войны в Украине. Об этом сообщает издание tvpworld.

"Мы надеемся, что в ближайшее время произойдет деэскалация", — сказала пресс-секретарь ведомстве Мао Нин на очередном брифинге для прессы.

Такое заявление прозвучало после массированных ракетных ударов ВС РФ по территории Украины утром 10 октября.

Напомним, 10 октября бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что утренние ракетные удары ВС РФ по Украине — лишь "первый эпизод" и пообещал, что последуют и другие. По его словам, Украина с ее нынешним режимом будет постоянной и прямой угрозой для России, а будущая цель российской армии — свержение украинского правительства.

Тем временем Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочном созыве "Большой семерки", где глава государства должен выступить. На встрече должны обсудить усиление давления на Россию и помощь в закрытии украинского неба.

Утром 10 октября Россия выпустила по Украине более 80 ракет "Искандер", "Калибр" Х-101, Х-555 и других, более половины из них удалось сбить. Также уничтожены 9 из 12 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.