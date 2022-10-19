В МИД Китая заявили, что ничего не знают об атаке дронов на Киев и гибели мирных жителей

Все стороны полномасштабного конфликта, как утверждают в дипведомстве, "должны проявлять спокойствие и сдержанность".

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Властям Китая ничего не известно об атаке на Киев с использованием дронов-камикадзе "Герань-2", в ходе которой погибли пять мирных жителей. Об этом в ходе пресс-конференции заявил спикер Министерства иностранных дел Поднебесной Ван Вэньбинь.

В частности, в ходе традиционного брифинга представитель агентства Reuters попросил сотрудника дипведомства прокомментировать российскую атаку на Киев, в ходе которой задействовали иранские дроны-камикадзе "Герань-2". Журналист также напомнил, что в ходе удара погибли пять мирных жителей.

Ван Вэньбинь, в свою очередь, заявил, что он ничего не знает о российской атаке на Киев 17 октября, жертвами которой стали гражданские лица.

Спикер МИД Поднебесной напомнил, что позиция Китая по украинскому вопросу является ясной и последовательной, а официальный Пекин призывает поощрять все дипломатические усилия, которые направлены на урегулирование полномасштабной войны.

"Я не знаком с ситуацией, о которой вы упомянули (атака Киева дронами-камикадзе "Герань-2" — ред.). Позиция Китая по вопросу Украины последовательна и ясна. В сложившихся обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса в Украине, чтобы совместно деэскалировать ситуацию", — добавил Вэньбинь, отвечая на вопрос журналиста Reuters.

Напомним, что 17 октября ВС РФ осуществили две атаки на Киев, в ходе которых были задействованы иранские дроны-камикадзе Shahed-136. В результате удара по украинской столице погибли пять мирных жителей, а несколько жилых зданий получили серьезные повреждения.

Стоит отметить, что после массированных ракетных ударов ВС РФ по Украине, которые осуществлялись 10 октября, МИД Китая призывало к деэскалации войны и рассчитывало, что интенсивность боевых действий в нашей стране в скором времени снизится.