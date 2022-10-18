Число жертв удара по Киеву продолжает расти: под завалами нашли тело пожилой женщины

Разбор завалов дома на улице Жилянской продолжается. Всего 17 октября дроны-камикадзе унесли жизни пятерых мирных жителей столицы.

Related video

Число жертв удара войск РФ по жилому дому в центре Киева выросло до пяти — из-под завалов достали тело погибшей женщины. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

По словам городского головы, под завалами дома на улице Жилянской в Шевченковском районе столицы спасатели обнаружили тело пожилой женщины.

"Это уже пятая жертва варварской атаки россии на столицу 17 октября", — написал Кличко.

Мэр Киева отметил, что поисково-спасательные работы в разрушенном доме продолжаются, задействованы ГСЧС и другие службы. На данный момент на месте происшествия разбирают завалы и вывозят строительный мусор.

Напомним, утром 17 октября Россия атаковала Киев 28 иранскими дронами-камикадзе, однако долетели лишь 5 из них. Один из беспилотников нанес удар по жилому дому в центре столицы, в результате чего произошел его обвал.

Кличко вчера сообщал, что из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе вытащили тела четырех киевлян. Среди погибших оказалась молодая пара, которая ждала ребенка. Девушка находилась на 6-м месяце беременности.

Ранее Фокус писал, что известно о беременной девушке, погибшей в результате атаки дронов.