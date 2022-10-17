Нашли в объятиях мужа: что известно о беременной погибшей из-за атаки Киева дронами-камикадзе

Последние шесть лет Виктория работала сомелье в одном из столичных магазинов. Девушка была на шестом месяце беременности.

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В результате атаки России на Киев утром 17 октября погибла сотрудница компании Goodwine по имени Виктория. Девушка работала в одном из столичных магазинов сомелье. Об этом говорится на странице Goodwine в Facebook.

"Сегодня очень темный день для нашей компании. Сегодня мы потеряли Вику, нашу сомелье, невероятно хорошего и отзывчивого человека, часть нашей семьи", — поделились коллеги девушки.

Сообщается, что девушку нашли в объятиях своего мужа и кота под завалами жилого дома, куда ударил иранский дрон-камикадзе Shahed-136. Молодая семья ожидала ребенка.

В компании рассказали, что Виктория устроилась к ним шесть лет назад и занимала должность сомелье в одном из столичных магазинов.

"Она была единственной девочкой в отделе, но никогда не проявляла слабости, для нее не было сложных задач, вызовов. Она любила вино и свою работу. Мы безумно любили Вику. Уверены, любили и вы. Сложно подобрать нужные слова. Но скажем фразу Вики, которую она постоянно повторяла: нужно меньше себя жалеть. Такой сильной мы запомним ее. Навсегда", — сказано в сообщении компании.

Напомним, утром 17 октября Россия атаковала Киев 28 иранскими дронами, однако долетели лишь 5 из них. Один из беспилотников нанес удар по жилому дому столицы, в результате чего произошел его обвал.

Мэр города Виталий Кличко рассказал, что из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе вытащили тела четырех киевлян. Среди погибших оказалась молодая пара, которая ждала ребенка. Девушка находилась на 6-м месяце беременности.