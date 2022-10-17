Знайшли в обіймах чоловіка: що відомо про вагітну загиблу через атаку Києва дронами-камікадзе

Останні шість років Вікторія працювала сомельє в одному із столичних магазинів. Дівчина була на шостому місяці вагітності.

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Внаслідок атаки Росії на Київ вранці 17 жовтня загинула співробітниця компанії Goodwine на ім'я Вікторія. Дівчина працювала в одному із столичних магазинів сомельє. Про це йдеться на сторінці Goodwine у Facebook.

"Сьогодні дуже темний день для нашої компанії. Сьогодні ми втратили Віку, нашу сомельє, неймовірно хорошу і чуйну людину, частину нашої родини", — поділилися колеги дівчини.

Повідомляється, що дівчину знайшли в обіймах свого чоловіка та кота під завалами житлового будинку, куди вдарив іранський дрон-камікадзе Shahed-136. Молода сім'я чекала на дитину.

У компанії розповіли, що Вікторія влаштувалася до них шість років тому і обіймала посаду сомельє в одному із столичних магазинів.

"Вона була єдиною дівчинкою у відділі, але ніколи не виявляла слабкості, для неї не було складних завдань, викликів. Вона любила вино та свою роботу. Ми шалено любили Віку. Впевнені, любили і ви. Складно підібрати потрібні слова. Але скажемо фразу Віки, яку вона постійно повторювала: потрібно менше себе шкодувати. Такою сильною ми запам'ятаємо її. Назавжди", — сказано в повідомленні компанії.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня Росія атакувала Київ 28 іранськими дронами, проте долетіли лише 5 із них. Один із безпілотників завдав удару по житловому будинку столиці, внаслідок чого стався його обвал.

Мер міста Віталій Кличко розповів, що з-під завалів житлового будинку у Шевченківському районі витягли тіла чотирьох киян. Серед загиблих виявилася молода пара, яка чекала на дитину. Дівчина перебувала на 6-му місяці вагітності.