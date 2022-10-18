Число жертв удару по Києву продовжує зростати: під завалами знайшли тіло жінки похилого віку

Розбір завалів будинку на вулиці Жилянській продовжується. Всього 17 жовтня дрони-камікадзе забрали життя п'ятьох мирних жителів столиці.

Related video

Число жертв удару військ РФ по житловому будинку в центрі Києва виросло до п'яти — з-під завалів дістали тіло загиблої жінки. Про це у вівторок, 18 жовтня, повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

За словами міського голови, під завалами будинку на вулиці Жилянській у Шевченківському районі столиці рятувальники виявили тіло жінки похилого віку.

"Це вже п'ята жертва варварської атаки Росії на столицю 17 жовтня", — написав Кличко.

Мер Києва зазначив, що пошуково-рятувальні роботи у зруйнованому будинку продовжуються, задіяні ДСНС та інші служби. На цей час на місці події розбирають завали та вивозять будівельне сміття.

Нагадаємо, вранці, 17 жовтня, Росія атакувала Київ 28 іранськими дронами-камікадзе, проте долетіли лише 5 із них. Один із безпілотників завдав удару по житловому будинку в центрі столиці, внаслідок чого стався його обвал.

Кличко вчора повідомляв, що з-під завалів житлового будинку у Шевченківському районі витягли тіла чотирьох киян. Серед загиблих виявилася молода пара, яка чекала на дитину. Дівчина перебувала на 6-му місяці вагітності.

Раніше Фокус писав, що відомо про вагітну дівчину, яка загинула в результаті атаки дронів.