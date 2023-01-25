Каральні ворони: представник РФ в ООН вибухнув новим фейком про Україну (відео)

Зампостпреда РФ в ООН Дмитро Полянський стверджує, що Київ "осягла божа кара" через нібито переслідування вищим політичним керівництвом священиків УПЦ МП.

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Перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський заявив про те, що помічені в небі над Києвом зграї ворон — божа кара, спричинена богохульством влади в Україні. Цей фейк Полянський опублікував у своєму акаунті в твітері.

"Хто знає, можливо, це відповідь на спонсороване державою блюзнірство з руйнування церков і переслідування священиків", — підписав російський дипломат відео з птахами, які кружляють у небі, котрі він ретвітнув на свій акаунт.

Орнітологи пояснили дивну поведінку ворон у Києві

У Києві у вівторок, 24 лютого, мешканці помітили велику зграю ворон, які спочатку кружляли в небі над висотними будинками, а потім низько проносилися над проїжджою частиною, ледь не врізаючись у легкові автомобілі.

Численні відео з незвичною поведінкою птахів в українській столиці люди опублікували у соцмережах.

Біологи, зі свого боку, просять людей не панікувати і не вірити в прикмети, пов'язані з воронами.

Орнітологиня Марія Микитюк упевнена в тому, що ворони не можуть "накаркати" війну, епідемію чи стихійні лиха.

"Насправді ворони не можуть зробити нікому погано. Це просто містика. Я спостерігаю за ними вже десять років, крім щастя і радості спостереження вони нічого не приносять. Крім того, вони розумні та кмітливі птахи з відмінним почуттям гумору", — сказала Микитюк.

Максимум, що можуть зробити ворони людині, за словами орнітологині, це скинути на голову якийсь предмет. Але це відбувається лише у період розмноження. Так птахи намагаються відлякати від кладки або пташенят, які вже вилупилися, потенційних "ворогів".

Бойові комарі: які ще фейки про Україну розповсюджували російські дипломати

Зауважимо, що версія з воронами, насланими на Київ Богом, не єдиний подібний фейк російських дипломатів, який вони озвучували про Україну.

Восени 2022 року постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив про те, що в США запатентували спеціальний дрон, який здатний переносити комарів, заражених небезпечним вірусом. І нібито цю технічну розробку використовують українські військові на фронті проти російських окупантів.

"Безпілотник транспортує у заданий район контейнер із великою кількістю комарів — носіїв інфекцій і вивільняє їх. Під час укусу комахи інфікують атакованих збудниками особливо небезпечних захворювань", — сказав Небензя.

Дипломат також запропонував створити спеціальну комісію щодо розслідування діяльності американських військово-біологічних лабораторій, які нібито розташовані на території України.

Нагадаємо, на початку листопада 2022 року глава Міноборони України Олексій Резніков потролив росіян та оголосив про мобілізацію 300 тисяч комарів. Так він відповів на заяви постпреда РФ Василя Небензі про поширення США заражених комарів.

Фокус також писав, що у вересні 2022 року пропагандисти опублікували фейкову новину про доноси в українській школі. Проросійське агентство новин в окупованому Донецьку опублікувало фейкову листівку, яка закликає школярів доносити на батьків із грубими помилками в тексті.