Карательные вороны: представитель РФ в ООН разразился новым фейком об Украине (видео)

Зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский утверждает, что Киев "постигла божья кара" из-за якобы преследования высшим политическим руководством священников УПЦ МП.

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что замеченные в небе над Киевом стаи ворон — божья кара, вызванная богохульством власти в Украине. Этот фейк Полянский опубликовал на своей странице в Твиттере.

"Кто знает, может быть, это ответ на спонсируемое государством святотатство по разрушению церквей и преследованию священников", — подписал российский дипломат видео с кружащимися в небе птицами, которые он перепостил на свою страницу.

Орнитологи объяснили странное поведение ворон в Киеве

В Киеве во вторник, 24 февраля, жители заметили большую стаю ворон, которые сначала кружили в небе над высотными домами, а потом низко проносились над проезжей частью, едва не врезаясь в легковые автомобили.

Многочисленные видео с необычным поведением птиц в украинской столице люди опубликовали в соцсетях.

Биологи в свою очередь просят людей не паниковать и не верить в приметы, связанные с врановыми.

Орнитолог Мария Мыкытюк уверенна в том, что вороны не могут "накаркать" войну, эпидемию или стихийные бедствия.

"На самом деле вороны не могут сделать никому плохо. Это просто мистика. Я наблюдаю за ними уже десять лет, кроме счастья и радости наблюдения они ничего не приносят. Кроме того, они умные и сообразительные птицы с отличным чувством юмора", — сказала Мыкытюк.

Максимум, что могут сделать вороны человеку, по словам орнитолога, это сбросить на голову какой-либо предмет. Но и это происходит лишь в период размножения. Таким образом птицы пытаются отпугнуть от кладки или уже вылупившихся птенцов потенциальных "врагов".

Боевые комары: какие еще фейки об Украине распространяли российские дипломаты

Заметим, что версия с воронами, насланными на Киев Богом, не единственный подобный фейк российских дипломатов, который они озвучивали об Украине.

Осень 2022 года постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил о том, что в США запатентовали специальный дрон, который способный переносить комаров, зараженных опасным вирусом. И якобы эту техническую разработку уже используют украинские военные на фронте против российских оккупантов.

"Беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров — носителей инфекций и высвобождает их. При укусе насекомые инфицируют атакуемых возбудителями особо опасных заболеваний", — сказал Небензя.

Дипломат также предложил создать специальную комиссию по расследованию деятельности американских военно-биологических лабораторий, которые якобы расположены на территории Украины.

Напомним, в начале ноября 2022 года глава Минобороны Украины Алексей Резников потроллил россиян и объявил о мобилизации 300 тысяч комаров. Так он ответил на заявления постпреда РФ Василия Небензи, о распространении США зараженных комаров.

Фокус также писал, что в сентябре 2022 года пропагандисты опубликовали фейковую новость о доносах в украинской школе. Пророссийское агентство новостей в оккупированном Донецке опубликовало фейковую листовку, которая призывает школьников доносить на родителей, с грубыми ошибками в тексте.