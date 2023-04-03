У Росії заборонять заклики арештувати Путіна та каратимуть за це, — Держдума РФ

У російському парламенті готують зміни до законодавства, щоб заборонити діяльність Міжнародного кримінального суду та публічні заклики до виконання його рішень.

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У Росії заборонять діяльність Міжнародного кримінального суду та інших органів, "спрямованих проти РФ". Про підготовку нових поправок журналістам "ТАСС" розповів голова ворожої Держдуми В’ячеслав Володін.

Окрім діяльності міжнародних органів, росіянам заборонять публічно закликати до виконання їхніх рішень та співпрацювати з ними.

Володін підкреслив, що за такі злочини має бути передбачена кримінальна відповідальність. Він пояснив, що в Росії вже готують пропозиції про введення штрафів та позбавлення волі за підтримку МКС й інших органів.

Нагадаємо, ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна видав МКС у Гаазі 17 березня. Його підозрюють у незаконній депортації населення України.

У той день на ордер відреагували у МЗС Росії. Представниця міністерства Марія Захарова заявила, що рішення суду не має значення для країни агресорки. Посадовиця нагадала, що РФ не є підписантом Римського статуту та не співпрацює з міжнародним судом.

Сьогодні, 3 квітня, у Fox News повідомили про стурбованість американців через головування країни-агресорки у Раді безпеки ООН. Експерти попереджають, що Росія може використати це для просування своєї пропаганди.

Також сьогодні у Кремлі озвучили підозру щодо вбивства Татарського. Росія нібито має дані про причетність до організації вибуху спецслужб.