Ордер МКС на арешт Путіна — це лише символічне повідомлення, — МЗС Угорщини

В угорському МЗС переконані, що ордер на арешт лідера країни-агресорки не наближає завершення війни в Україні. ЄС, на думку дипломата Левенте Модьора, веде символічну війну.

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Ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт президента Росії Володимира Путіна є символічною дією, яка не наближає завершення війни. Лідер країни-агресорки не поїде в жодну з країн, де його можуть арештувати. Про це заявив заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Модьор журналістам медіа "Суспільне".

"Ми переконані, що символічні дії не наблизять завершення цієї війни. Я думаю, що цей конкретний випадок — скоріше символічний, тому що, очевидно, російський президент не поїде в жодну країну, де його можуть заарештувати. Отже, це повідомлення, але лише символічне повідомлення", — пояснив Модьор.

Угорщина, за його словами, зосереджена на допомозі українським дітям. Держава прагне, щоб неповнолітні українці, які відвідують угорські державні школи, почувалися комфортно.

"Як ми можемо покращити життя тих українських дітей, які відвідують державні школи в Угорщині, і як ми можемо зробити так, щоб вони почувалися комфортніше, спокійніше та більше вдома, тимчасово чи постійно в нашій країні. Ми зосереджені на цьому, а не іншому виді символічної війни, яку веде Євросоюз", — повідомив заступник голови угорського МЗС.

Водночас держава, за словами дипломата, підтримує справедливість. Модьор підкреслив, що з усіма воєнними злочинцями треба поводитися відповідно до закону незалежно від їхньої національності чи іншої приналежності.

"Ми переконані, що врешті-решт справедливість перемагає. Можливо, у більш довгостроковій перспективі, ніж у короткостроковій. Скажімо, ми загалом підтримуємо справедливість, як би важко її не було досягти. Але це те, що ми думаємо і це те, що ми озвучуємо з початку цього конфлікту", — зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, 23 березня голова офісу прем’єр-міністра Угорщини Гергель Гуляш повідомив, що на території країни Путіна арештовувати не будуть. Він переконаний, що на арешт лідера країни-агресорки немає законних підстав.

Вчора, 3 квітня, стало відомо про підготовку російською Держдумою поправок для заборони діяльності МКС та її публічної підтримки. За заклики арештувати Путіна росіян будуть штрафувати або позбавляти волі.