Китай крепчает. Почему Запад не может посадить неудобного конкурента на пятую точку

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Весьма интересный график.

Четыре страны, занимающие ведущее место в мировом экспорте: Великобритания, США, Китай и Япония.

Как видим, к середине 80-х годов прошлого века Япония почти догнала США по экспортному потенциалу.

Это отразилось даже на культурных архетипах в Америке: образ японцев, которые могут экономически захватить США в газетных статьях, фильмах и в виде политических карикатур.

Но затем была валютная сделка "Плаза", названная так в честь известной гостиницы Нью-Йорка, где собрались министры финансов США, Британии, Франции, Германии и Японии.

Американцы уговаривали своих партнеров "немного" укрепить свои валюты по отношению к доллару пропорционально торговым дисбалансам.

Все пообещали, но слово сдержали только японцы.

И сразу сели на пятую точку: боковик в развитии, "нулевой" рост, дефляционная ловушка, кризис на рынке недвижимости и финансовой системе, чрезмерные накопления и дефицит направлений инвестирования.

С тех пор Япония сошла с орбиты мирового мейнстрима. Куда-то подевались технологические амбиции, хотя в 80-х только и речь шла о чудесах японской робототехники.

Примечательно, что в 2019 году наши умники укрепили гривну на …. 15%.

Инфляция тогда впервые попала в целевой таргет НБУ в 5%, но какой ценой? Ценой учащенной деиндустриализации.

Судя по графику, Китай должны были сажать на пятую точку где-то в 2007 году.

Но случился глобальный финансовый кризис: Китай укрепился, Запад ослаб.

Затем 2014 год. Война на Украине.

Попытки Трампа заставить Китай на аналог сделки "Плаза" — укрепить юань по отношению к доллару.

Дальше — почти конфликт между США и Китаем в формате торговой войны.

И…. ковид. Китай снова укрепился, Запад ослаб.

Полномасштабная война РФ против Украины.

Теперь экспортный потенциал Китая почти вдвое опережает США.

Поздно сажать на пятую точку. В отличие от Японии, Китай смог "выскочить".

А Япония и Британия сейчас как две затухающие островные империи. Совокупно США вместе с ними уступают Китаю по уровню экспорта.

Мир изменился, и это необратимо.

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