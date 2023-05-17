Для України неприйнятно: про що Куліба говорив із китайським дипломатом

Лі Хуей та Дмитро Кулеба мали обговорити мирний план Пекіна. Проте головний дипломат України одразу наголосив, що Київ не погодиться ні на втрати своїх територій, ні на заморожування війни з Росією.

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Спецпредставник уряду Китаю Лі Хуей справді приїхав до України і вже зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Відповідну інформацію опублікували на сайті Міністерства закордонних справ України у середу, 17 травня.

Дипломати поговорили про те, як далі розвиватимуться відносини між Києвом та Пекіном. Ця розмова стосувалася як двосторонніх відносин держав, так і взаємодії двох країн у різних міжнародних організаціях.

Кулеба та Лі Хуей також обговорили російсько-українську війну. Вони говорили, як закінчити бойові дії на території України.

Зауважимо, що головний український дипломат у розмові зі спецпредставником Китаю одразу наголосив, що Україну не влаштує мир, для досягнення якого наша країна пожертвує своїми територіями. Також неприйнятний для офіційного Києва варіант "заморожування" конфлікту.

Нагадаємо, 17 травня стало відомо, що спецпредставник Китаю прибув до України, щоб обговорити мирний план із Зеленським. За інформацією медіа, Лі Хуей вже зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і зараз готується до зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

Крім того, 17 травня в Офісі президента підтвердили візит до Києва президента ПАР. Про зустріч у столиці України президент Володимир Зеленський та голова ПАР Сиріл Рамафоса домовилися під час телефонної розмови, яка відбулася ще 13 травня, розповів прессекретар українського лідера.