Китай хочет украинское зерно и возобновления торговли с Западом, — эксперты

Пекин всегда готовится к войне и делает стратегические запасы зерна, рассказал президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов в комментарии Фокусу.

Related video

В ходе встречи президента Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина они могут обсудить вопросы неиспользования ядерного оружия и возобновления путей поставок китайских товаров на Запад, рассказали опрошенные Фокусом эксперты для материала "Без лишних иллюзий. О чем будут говорить Си Цзиньпин и Владимир Зеленский".

"Китай упоминает об этих двух пунктах, в частности, в своем видении "урегулирования украинского кризиса", значит и исповедует. В то же время о них идет речь и в украинской "формуле мира", которую ранее озвучил президент Владимир Зеленский. Поэтому, обсуждая ядерную безопасность с Си и продовольственный кризис, Украина надеется все-таки приобщить Китай к реализации своих идей хотя бы по отдельным пунктам", – отмечает эксперт по вопросам Восточной Азии, магистерша внешней политики Наталья Плаксиенко-Бутырская.

Президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов считает, что у Китая есть заинтересованность получать украинское зерно, при чем проводит свою политику в течение года агрессивно.

"Не зря же приходится слышать тезис, по обеспечению перевозок по Черному морю остается активным, потому что его покупает и Китай. Он фактически закупает огромное количество зерна и хранит его в хранилищах. Для чего? Здесь ответ прост – он всегда готовится к войне и делает стратегические запасы", – рассказал Харитонов.

Что касается ядерной безопасности, то известно, что западные партнеры Украины, в частности, США и ЕС, обращались в Китай с требованием, чтобы он за кулисами успокоил Путина, когда тот начал открыто угрожать ядерным оружием. Очевидно, Украина хотела, чтобы Китай в этой области был более активным и дальше. Например, важно добиться, чтобы МАГАТЭ достигла выхода российских военных из Запорожской АЭС.

13 марта издание WSJ со ссылкой на информированные источники сообщило, что встреча в онлайн формате между президентом Украины и лидером Китая может состояться.

14 марта CNN со ссылкой на советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана сообщило, что США подталкивают Пекин к переговорам с Киевом, чтобы лидер Китая, как говорится, собственными глазами увидел, к каким человеческим жертвам приводит агрессивная война России на Украине.