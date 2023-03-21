Китай хоче українське зерно та відновлення торгівлі із Заходом, — експерти

Пекін завжди готується до війни та робить стратегічні запаси зерна, розповів президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов у коментарі Фокусу.

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У ході зустрічі президента Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна вони можуть обговорити питання невикористання ядерної зброї та відновлення шляхів постачання китайських товарів на Захід, розповіли опитані Фокусом експерти для матеріалу "Без зайвих ілюзій. Про що говоритимуть Сі Цзіньпін та Володимир Зеленський".

"Китай про них згадує у своїй позиції щодо "врегулювання української кризи", значить і сповідує. Але про них йдеться і в українській "формулі миру", яку озвучив президент Зеленський. Тому, обговорюючи ядерну безпеку з Сі та продовольчу кризу, Україна сподівається все-таки долучити Китай до реалізації своїх ідей бодай про окремих пунктах", – зазначає експерт із питань Східної Азії, магістерка зовнішньої політики Наталія Плаксієнко-Бутирська.

Президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов вважає, що Китай зацікавлений отримувати українське зерно, причому проводить свою політику впродовж року агресивно.

"Недарма ж доводиться чути тезу, щодо забезпечення перевезень Чорним морем залишається активною, тому що його купує і Китай. Він фактично закуповує величезну кількість зерна і зберігає його у сховищах. Для чого? Тут відповідь проста – він завжди готується до війни й робить стратегічні запаси", – розповів Харитонов.

Що стосується ядерної безпеки, то відомо, що західні партнери України, зокрема, США та ЄС, зверталися до Китаю з вимогою, аби він за лаштунками вгамував Путіна, коли той почав відкрито погрожувати ядерною зброєю. Очевидно, Україна хотіла, аби Китай у цій царині був більш активним й надалі. Наприклад, важливо домогтися, аби МАГАТЕ досягла виходу російських військових з Запорізької АЕС.

13 березня видання WSJ з посиланням на інформовані джерела повідомило, що зустріч в онлайн форматі між президентом України та лідером Китаю може відбутися.

14 березня CNN з посиланням на радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана повідомило, що США підштовхують Пекін до переговорів з Києвом, щоб лідер Китаю, як кажуть, на власні очі побачив, до яких людських жертв призводить агресивна війна Росії в Україні.