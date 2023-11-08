"Мы ничего не знаем": США опровергли слухи об обсуждении с Украиной мирных переговоров с РФ

В Госдепе подчеркнули, что Россия сейчас не проявляет готовность к старту мирного переговорного процесса.

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Заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что Соединенные Штаты Америки и Евросоюз тайно обсуждают с Украиной мирные переговоры с Россией, убеждая ее пойти на уступки агрессору. Об этом представитель Госдепа заявил во время ежедневного брифинга во вторник, 7 ноября.

"Как мы уже неоднократно говорили, ничего не должно происходить в отношении Украины без Украины. Мы не знаем ни о каких обсуждениях с Украиной переговоров вне структуры "формулы мира", по которой, как вы уже видели, состоялся ряд встреч", — заявил Патель.

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Представитель Госдепартамента добавил, что в настоящее время Россия тоже не проявляет интереса к мирным переговорам.

Патель также подчеркнул, что США "остаются привержены" поддержке Украины в войне с Россией.

Что известно о "тайных переговорах" США и ЕС с Украиной

Поводом для комментария Пателя стала статья на сайте NBC News, опубликованная в субботу, 4 ноября. В статье сообщалось, что официальные представители США и ЕС тайно обсуждают с киевским правительством возможность мирных переговоров с Россией.

По информации телеканала, полученной из анонимных источников в американском правительстве, в частности обговаривается, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь мирного соглашения.

Одно из таких обсуждений за закрытыми дверями, по словам источников, состоялось в октябре во время встречи в формате Рамштайн в Брюсселе.

В понедельник, 6 ноября, в Европейском Союзе также опровергли информацию о тайных обсуждениях возможности переговоров с Россией.

"Если бы это была правда, я бы об этом знал", – заявил журналистам высокопоставленный европейский дипломат в Брюсселе на условиях анонимности.

Напомним, в США отреагировали на слова Зеленского о выборах во время войны. Официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель подчеркнул, что решение не проводить выборы в Украине "согласуется с их Конституцией".

Ранее Фокус писал, что ответили в МИД о "поиске компромисса" с врагом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слухи о "тайных переговорах" с Россией.