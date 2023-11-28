Ждет победы Трампа: Путин не пойдет на мир в Украине до выборов в США 2024, — СМИ

По данным журналистов, Альянс будет поддерживать Украину, хотя маловероятно, что в следующем году удастся достичь мира.

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Президент РФ Владимир Путин не согласится на переговоры по мирному урегулированию в Украине до выборов в США в ноябре 2024 года. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника из Государственного департамента США.

Путин рассчитывает, что возможная победа экс-президента Дональда Трампа подорвет поддержку Киева. Высокопоставленный представитель Запада в ходе брифинга для журналистов после встречи глав министерств иностранных дел НАТО в Брюсселе высказался о том, что Альянс будет поддерживать Украину, хотя представляется маловероятным, что в следующем году удастся достичь мирного соглашения.

"Я ожидаю, что Путин не пойдет на мир или конструктивный мир до того, как увидит результат наших выборов", — объяснил представитель Запада.

Он также добавил, что это "широко распространенное мнение" и именно в этом контексте союзники выразили решительную поддержку Украине.

Согласно последним опросам среди американцев, Трамп, скорее всего, поборется за пост президента США с кандидатом от демократов.

Ранее он заявил, что намерен добиться прекращения военных действий в Украине, и что может повлиять на то, чтобы Украина и Россия подписали мирное соглашение.

Напомним, что страны Балтии вслед за Украиной бойкотируют заседание ОБСЕ из-за Лаврова.

Также сообщалось, что Зеленский назвал победы, которые необходимы Украине в ближайшее время.