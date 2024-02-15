Глава Кремля назвал журналиста Такера Карлсона "опасным человеком", который специально избегал острых вопросов, поэтому беседа не получила нужную "специфику".

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Президент России Владимир Путин сожалеет о том, что не начал войну в Украине раньше. Об этом глава Кремля заявил в интервью ведущему телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

Президент России заявил: "Единственное, о чем мы можем сожалеть, – это о том, что не начали активных действий раньше". По всей видимости, Путин имел в виду полномасштабное вторжение, которое могло бы произойти в 2022 году, а не длительную гибридную войну, начавшуюся с 2014 года.

Беседа с Зарубиным основывалась на интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, состоявшимся 6 февраля. Отвечая на комментарии и реакцию аудитории на это интервью, Путин охарактеризовал Карлсона как "опасного человека", который специально избегал острых вопросов. Путин также выразил недовольство тем, что подготовился к совершенно другим вопросам и не смог дать острых ответов, что, по его мнению, придало бы беседе нужную "специфику".

Напомним, отвечая на вопрос о предпочтениях между Байденом и Трампом, Путин заявил, что для России лучше работать с действующим президентом США Джо Байденом, назвав его более прогнозируемым человеком.

Также напомним, Путин заявил, что война якобы могла закончиться еще в 2022 году, если бы Украина во время переговоров не послушала тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и подписала бы соглашения с Москвой.