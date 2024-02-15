Глава Кремля назвав журналіста Такера Карлсона "небезпечною людиною", який навмисно уникав гострих запитань, тому бесіда не набула потрібної "специфіки".

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Президент Росії Володимир Путін шкодує про те, що не почав війну в Україні раніше. Про це глава Кремля заявив в інтерв'ю ведучому телеканалу "Россия 1" Павлу Зарубіну.

Президент Росії заявив: "Єдине, про що ми можемо шкодувати, — це про те, що не почали активних дій раніше". Очевидно, Путін мав на увазі повномасштабне вторгнення, яке могло б відбутися 2022 року, а не тривалу гібридну війну, що почалася з 2014 року.

Бесіда із Зарубіним ґрунтувалася на інтерв'ю з американським журналістом Такером Карлсоном, що відбулося 6 лютого. Відповідаючи на коментарі та реакцію аудиторії на це інтерв'ю, Путін схарактеризував Карлсона як "небезпечну людину", яка навмисно уникала гострих запитань. Путін також висловив невдоволення тим, що підготувався до зовсім інших запитань і не зміг дати гострих відповідей, що, на його думку, додало б бесіді потрібної "специфіки".

Нагадаємо, відповідаючи на запитання про переваги між Байденом і Трампом, Путін заявив, що для Росії краще працювати з чинним президентом США Джо Байденом, назвавши його більш прогнозованою людиною.

Також нагадаємо, Путін заявив, що війна нібито могла закінчитися ще 2022 року, якби Україна під час переговорів не послухала тодішнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона і підписала б угоди з Москвою.