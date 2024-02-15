"Не міг приїхати сам": Путін звинуватив у продовженні війни в Україні Бориса Джонсона і США

Президент РФ заявив, що тодішній прем'єр Великої Британії приїхав до Києва після зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі. Британський політик нібито за вказівкою Вашингтона відмовив Зеленського підписувати угоду з Москвою.

Related video

Президент Росії Володимир Путін заявив, що війна нібито закінчилася ще 2022 року, якби Україна під час переговорів не послухала тодішнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона і підписала б угоди з Москвою. Про це глава Кремля розповів в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну.

"Чому Захід зайняв таку позицію? Я маю на увазі англо-саксонський світ, тому що пан Джонсон не міг приїхати сам, за особистою ініціативою, без консультацій із Вашингтоном. Він виклав позицію, що потрібно воювати з Росією до переможного кінця і завдати Росії стратегічної поразки. Мабуть, вони розраховували на такий результат", — заявив Путін.

За словами президента РФ, голова фракції у Верховній Раді Давид Арахамія, який 2022 року очолював українську делегацію на переговорах, сам нібито сказав, що рішення не підписувати договір із Москвою було ухвалено на прохання Джонсона.

"Він (Давид Арахамія) же сказав, що якби ми пішли на повне виконання тих домовленостей, які виникли в Стамбулі, війна б півтора року тому вже припинилася", — сказав президент РФ.

Володимир Путін про переговори з Україною

Чому припинилися переговори з РФ: що сказав Арахамія

У листопаді 2023 року Давид Арахамія в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук заявив, що навесні 2022 року російська делегація пропонувала закінчити війну, якщо Україна прийме нейтралітет і відмовиться вступати в НАТО. Москва до останнього сподівалася, що зможе "дотиснути" Київ до підписання такої угоди. Однак українська сторона не прийняла це з двох причин:

для цього довелося б змінювати конституцію, де прописано, що Україна збирається стати членом НАТО;

була недовіра до російської сторони, що та виконає свою частину угоди.

"Це можна було зробити, тільки якщо є гарантії безпеки. Ми ж не могли щось підписати, відійти, всі б там видихнули, а потім би вони зайшли більш підготовлені", — сказав Арахамія.

Також він згадав і Бориса Джонсона. Тодішній британський прем'єр приїхав до Києва і сказав: "Ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати — і давайте будемо просто воювати".

Давид Арахамія про переговори з РФ (дивитися з 24 хвилини)

Нагадаємо, що ще в грудні 2023 року глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Україна і Захід не хочуть вести переговори з Росією. Російський дипломат заявив, що 2022-го року між Росією та Україною було досягнуто домовленостей, однак нібито тодішній прем'єр Великої Британії Джонсон наказав Києву воювати далі.

Уже після цього Борис Джонсон, який перестав бути прем'єром Великої Британії, спростував заяви Кремля про зрив мирних перемовин між РФ і Україною. Він розповів, що після зустрічі в Стамбулі 2022 року провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським, під час яких висловив своє занепокоєння можливістю укладення будь-якої угоди між Москвою і Києвом. Політик назвав заяви Кремля про те, що саме він зірвав мирну угоду — "ніщо інше, як повна нісенітниця і російська пропаганда".