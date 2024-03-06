Гарантия мрачного будущего: чем грозит миру поражение Украины и победа Трампа

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В феврале 2024 года российские военные наконец захватили Авдеевку, один из наиболее укрепленных городов Украины. Президент России Владимир Путин жаждал Авдеевки с тех пор, как два года назад начал нападение на Украину, и если для этого ему пришлось потерять убитыми или ранеными 47 000 российских солдат — ну что ж, пусть будет так, его это не смущает.

Смерть Алексея Навального в сибирской тюрьме не была столь же неожиданной. Путин презирал и боялся своего самого заметного и политически опасного противника и уже более десяти лет затягивал петлю на шее Навального.

Дональд Трамп недавно подтвердил, что, если он выиграет второй президентский срок, он либо выведет США из НАТО, либо низведет его до уровня относительно незначительного альянса. И здесь нет ничего удивительного. Бывший советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон процитировал слова своего бывшего босса: "Мне плевать на НАТО". А сам Трамп уже давно дал понять, что какими бы ни были конфликты в Европе, они "не стоят жизней американцев".

В последние месяцы сторонники Трампа — помощники, которые делают все, что должны, чтобы оставаться в благосклонности республиканского "создателя королей", — стали более сговорчивыми, чем когда-либо. Это также было полностью предсказуемо, исходя из прошлых моделей. Начиная с президентства Трампа, республиканские члены Конгресса, почти все другие республиканские выборные должностные лица, а также республиканские администраторы, советники и назначенцы становились все более покорными.

Если Трамп проиграет выборы в ноябре, мы можем с почти уверенностью предсказать, что произойдет. Учитывая то, что бывший президент пытался сделать в последний раз — с конца ноября 2020 года по 6 января 2021 года — он активизировал свои усилия по отмене президентских выборов, попросив губернатора Джорджии созвать специальную законодательную сессию, искренне умоляя государственных чиновников "найти" голоса и бесстыдно оказывать давления на вице-президента Майка Пенса, чтобы тот отклонил выборщиков, — мы можем рассчитывать на то, что он сделает то же самое или даже больше, чтобы разрушить неблагоприятные результаты выборов.

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Следующие жертвы — Эстония или Латвия. Как может развиваться западный шантаж Путина

Как эксперт Центра общественного лидерства Гарвардской школы Кеннеди, который долгое время изучал плохих лидеров, я знаю, что недавние действия Путина и Трампа соответствуют обычной схеме: плохие лидеры почти всегда становятся еще хуже.

Они ухудшаются в четыре этапа, каждый из которых более зловещий и сложный, чем предыдущий. Прогрессирование обычно начинается медленно — возможно, заметно, но ничем не примечательно. Затем оно набирает обороты. Наконец, если лидеры предоставлены сами себе, их плохое поведение превращается из незначительного в существенное и наконец в злонамеренное и губительное.

Возникает вопрос: можно ли остановить худшее руководство?

Ответ: да, можно. Но тут есть главное правило: чем раньше остановить, тем лучше и легче.

По истечении более двух лет войны Путина с Украиной важно вспомнить последовательность событий, которые характеризовали более чем два десятилетия его правления. Почти на протяжении всего своего пребывания на посту президента он демонстрировал ненасытную жажду богатства и власти. Но это долго оставалось незамеченным как внутри России, так и за ее пределами.

Запад, например, ничего не сделал, когда Путин разбомбил вдребезги столицу Чечни Грозный в 2000 году, и ничего, когда он навязал свою военную волю независимому государству Грузия в 2008 году. В 2014-м Запад снова ничего не сделал.

С тех пор, как Путин развязал войну в Украине, он не бездействовал. Укрепив российскую экономику и российскую армию, он расширил свои отношения по всему миру, сблизив Россию, например, со страной, особенно антипатичной к Соединенным Штатам, — Ираном.

Уинстон Черчилль знал, что, если его не остановить, худшее руководство почти наверняка последует за плохим. В 1938 году он предупредил, что "аппетит Гитлера может возрастать во время еды".

Если Соединенным Штатам не удастся оказать решительную поддержку Украине в течение третьего года ее войны против России и если американский народ не проголосует решительно против победы Трампа на втором президентском сроке, это практически гарантирует довольно мрачное будущее.

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