Трамп отдает Путину Европу. Как экс-президент США записался в друзья кремлевского диктатора

Related video

Дональд Трамп, 45-й президент Соединенных Штатов и предполагаемый кандидат от Республиканской партии, заявил, что он встанет на сторону России в борьбе с НАТО и побудит президента России Владимира Путина жестоко обращаться с нашими союзниками. Не так давно многие американцы — и особенно большинство республиканцев — считали бы любого, кто поддерживает такую ​​точку зрения, не более чем сумасшедшим антиамериканским фанатиком.

Трамп высказал эту безумную угрозу, рассказывая одну из своих историй в жанре "сэр" — риторический прием, при котором некий неназванный собеседник проявляет к Трампу большое уважение, смиренно обращаясь к нему за советом. В таком стиле он описал встречу, якобы состоявшуюся во время его пребывания на посту президента и на которой он ответил союзнику по поводу финансирования НАТО.

Цитата: "Один из президентов большой страны встал и сказал: "Сэр, если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы нас защитите?" Я сказал: "Вы не заплатили, вы просрочили?" Он сказал: "Да, допустим, это произошло". "Нет, я бы не стал защищать тебя". На самом деле я бы посоветовал им делать все, что они, черт возьми, хотят. Ты должен заплатить. Ты должен оплатить свои счета".

Прежде чем мы рассмотрим явное безрассудство и аморальность этого заявления, давайте сначала признаем, что такого диалога почти наверняка никогда не было.

Отношение Трампа к НАТО хорошо известно. Он — в плену невежественного заблуждения, даже после четырех лет пребывания у власти, что НАТО — это своего рода рэкет, в рамках которого наши европейские союзники приезжают в Вашингтон, как дрожащие лавочники, и делают подношения местному боссу мафии из своих еженедельных счетов. Финансирование НАТО, конечно, не работает таким образом, и хотя европейские лидеры, несомненно, спорили с Трампом наедине, пока он был президентом, маловероятно, чтобы лидер крупной державы "встал" — как если бы на какой-то аудиенции у Трампа ,— чтобы спросить его, остановит ли он российское вторжение в страну.

Тот факт, что Трамп очевидно думает, что все это действительно имело место, уже достаточно плох, и это свидетельствует о том, что его оторванность от реальности с каждым днем ​​становится все сильнее. (Как отметила писательница из журнала New Yorker Сьюзен Глассер, Трамп "становится еще более наглым", и его сегодняшние комментарии, даже по обычным меркам его зажигательных речей, были "потрясающими".) В стране, которая отчаянно спорит по поводу возраста и умственной компетентности обитателей Белого дома, Трампу каким-то образом удается говорить вещи, которые на порядки более тревожны, чем забывание имени или даты.

Трампу не впервой договариваться с Путиным Фото: Politico

Но оставим в стороне репутацию Трампа как серийного лжеца, живущего в мире собственных фантазий. Сегодняшние комментарии Трампа гораздо более опасны, чем большая часть его обычной тревожной напыщенности, и американцы не должны позволять этому заявлению проходить так, как если бы оно было просто еще одним неприятным куском в прогорклом рагу, которое Трамп регулярно подает своим верующим.

Вместо этого нам следует сосредоточиться на более ужасающей проблеме, реальности, которая существует независимо от воображаемых разговоров Трампа: лидер одной из двух крупнейших политических партий Америки только что дал понять Кремлю, что в случае избрания он не только откажется защищать Европу, но он с радостью поддержал бы Владимира Путина во время Третьей мировой войны и даже призвал бы его делать с союзниками Америки все, что ему заблагорассудится.

Американцы, не пораженные культом личности Трампа — по крайней мере те, кто сохранил хоть какую-то способность испытывать шок, — должны быть ошеломлены такого рода предательством американских принципов и союзников Америки. Здесь, в Соединенных Штатах, мы привыкли относиться к Трампу, как к сердитому ребенку, игнорируя его вспышки гнева, как родители игнорируют малыша, который выкрикивает угрозы и утверждает во время истерик, что ненавидит маму и папу.

Но другие народы не видят юношу-переростка; они видят человека, который когда-то владел ключами от ядерного арсенала США и может снова стать главнокомандующим американской армии. Они наблюдают за ним, поскольку верят — и так и должно быть: он точно говорит им, что станет делать, если вернется в офис.

Представители Трампа, скорее всего, попытаются оправдать его высказывания, заявив, что он просто играл в жесткую игру с непокорными европейскими нахлебниками. Но любой, кто достаточно долго наблюдал за Трампом и его раболепным увлечением Путиным, знает правду: Дональд Трамп сделает Соединенные Штаты другом Кремля и врагом НАТО. Путин это тоже знает, и после сегодняшнего дня каждый американец должен это знать.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно