Трамп віддає Путіну Європу. Як експрезидент США записався в друзі кремлівського диктатора

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Дональд Трамп, 45-й президент Сполучених Штатів і ймовірний кандидат від Республіканської партії, заявив, що він стане на бік Росії в боротьбі з НАТО і спонукає президента Росії Володимира Путіна жорстоко поводитися з нашими союзниками. Не так давно багато американців — і особливо більшість республіканців — вважали б будь-кого, хто підтримує таку точку зору, не більш ніж божевільним антиамериканським фанатиком.

Трамп висловив цю божевільну погрозу, розповідаючи одну зі своїх історій у жанрі "сер" — риторичний прийом, за якого якийсь неназваний співрозмовник виявляє до Трампа велику повагу, смиренно звертаючись до нього за порадою. В такому стилі він описав зустріч, яка нібито відбулася під час його перебування на посаді президента і на якій він відповів союзнику щодо фінансування НАТО.

Цитата: "Один із президентів великої країни встав і сказав: "Сер, якщо ми не заплатимо й на нас нападе Росія, ви нас захистите?" Я сказав: "Ви не заплатили, ви прострочили?" Він сказав: "Так, припустімо, це сталося". "Ні, я б не став захищати тебе". Насправді я б порадив їм робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ти повинен заплатити. Ти маєш оплатити свої рахунки".

Перш ніж ми розглянемо явну нерозсудливість і аморальність цієї заяви, визнаймо спочатку, що такого діалогу майже напевне ніколи не було.

Ставлення Трампа до НАТО добре відоме. Він — у полоні помилки невігластва, навіть після чотирьох років перебування при владі, що НАТО — це свого роду рекет, у межах якого наші європейські союзники приїжджають до Вашингтона, як тремтливі крамарі, і роблять підношення місцевому босові мафії зі своїх щотижневих рахунків. Фінансування НАТО, звісно, не працює таким способом, і хоча європейські лідери, безсумнівно, сперечалися з Трампом наодинці, поки він був президентом, малоймовірно, щоб лідер великої держави "встав" — нібито на якійсь аудієнції в Трампа, — щоб запитати його, чи зупинить він російське вторгнення в країну.

Той факт, що Трамп вочевидь думає, що все це справді мало місце, уже досить поганий, і це свідчить про те, що його відірваність від реальності з кожним днем стає дедалі сильнішою. (Як зазначила письменниця з журналу New Yorker Сьюзен Глассер, Трамп "стає ще нахабнішим", і його сьогоднішні коментарі, навіть за звичайними мірками його запальних промов, були "приголомшливими"). У країні, яка відчайдушно сперечається щодо віку та розумової компетентності мешканців Білого дому, Трампу якось вдається говорити речі, які набагато тривожніші, ніж забування імені або дати.

Трампу не вперше домовлятися з Путіним Фото: Politico

Але залишимо осторонь репутацію Трампа як серійного брехуна, який живе у світі власних фантазій. Сьогоднішні коментарі Трампа набагато небезпечніші, ніж більша частина його звичайної тривожної пихатості, і американці не повинні дозволяти цій заяві минати так, нібито вона була просто ще одним неприємним шматком у згірклому рагу, яке Трамп регулярно подає своїм вірянам.

Замість цього нам слід зосередитися на жахливішій проблемі, реальності, яка існує незалежно від уявних розмов Трампа: лідер однієї з двох найбільших політичних партій Америки тільки-но дав зрозуміти Кремлю, що в разі обрання він не тільки відмовиться захищати Європу, але й із радістю підтримав би Володимира Путіна під час Третьої світової війни та навіть закликав би його робити із союзниками Америки все, що тому заманеться.

Американці, не уражені культом особистості Трампа, — принаймні ті, хто зберіг бодай якусь здатність відчувати шок, — мають бути приголомшені такою зрадою американських принципів і союзників Америки. Тут, у Сполучених Штатах, ми звикли ставитися до Трампа, як до сердитої дитини, ігноруючи його спалахи гніву, як батьки ігнорують малюка, який вигукує погрози та стверджує під час істерик, що ненавидить маму й тата.

Але інші народи не бачать юнака-переростка; вони бачать людину, яка колись володіла ключами від ядерного арсеналу США та може знову стати головнокомандувачем американської армії. Вони спостерігають за ним, оскільки вірять — і так і має бути: він точно говорить їм, що робитиме, якщо повернеться в офіс.

Представники Трампа, найімовірніше, спробують виправдати його висловлювання, заявивши, що він просто грав у жорстку гру з непокірними європейськими нахлібниками. Але будь-хто, хто досить довго спостерігав за Трампом і його раболіпним захопленням Путіним, знає правду: Дональд Трамп зробить Сполучені Штати другом Кремля та ворогом НАТО. Путін це теж знає, і після сьогоднішнього дня кожен американець має це знати.

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