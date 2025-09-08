Мир больше не воспринимает Трампа всерьез: как президент США окончательно разрушил свою репутацию

Related video

Лидеры России, Китая и Северной Кореи не являются хорошими людьми. Они возглавляют жестокие автократии, полные тайной полиции и тюремных лагерей. Но, тем не менее, они являются серьезными людьми и умеют распознавать несерьезных людей, когда видят их. На протяжении почти десяти лет они оценивали Дональда Трампа и пришли к однозначному выводу: президент Соединенных Штатов не заслуживает их уважения.

Военный парад, прошедший в среду в Пекине, является самым свежим доказательством того, что авторитарные лидеры мира считают Трампа легковесом. Президент России Владимир Путин, президент Китая Си Цзиньпин и максимальный "непо-бейби" Северной Кореи Ким Чен Ын собрались, чтобы отпраздновать 80-ю годовщину капитуляции Японии во Второй мировой войне. (Белорусский сатрап Путина Александр Лукашенко также присутствовал.) Американский президент не был приглашен: в конце концов, какую роль сыграли Соединенные Штаты в победе над Японией и освобождении Евразии? Вместо этого Трамп, как и сама Америка, был вынужден наблюдать за происходящим со стороны.

Но парад оказался еще хуже, чем просто пренебрежение. Путин, Си и Ким продемонстрировали солидарность, осматривая военную мощь Китая всего через несколько недель после того, как Путин прибыл на Аляску и отклонил просьбы Трампа о прекращении войны России против Украины. Белый дом попытался преподнести этот непродуманный саммит как, по крайней мере, ничью между Путиным и Трампом, но когда диктатор Кремля появляется, не проявляя никакого интереса к переговорам, первым выступает на пресс-конференции, а затем завершает день, отказавшись от тщательно спланированного обеда и улетев домой, это унижение, а не обмен мнениями.

Трамп также не очень хорошо ладит с двумя другими членами этой веселой 21-вековой инкарнации SPECTRE. На фоне хаоса, созданного Трампом, Си ловко позиционирует Китай как новое лицо международной стабильности и ответственности. Он даже продемонстрировал готовность предложить партнерство сопернику и бывшему врагу Китая — Индии: в прошлом месяце китайские дипломаты заявили, что Китай поддерживает Индию в противостоянии с американским "задирой", когда Трамп по каким-то причинам пытался ввести 50-процентные пошлины на товары из Индии.

Несколько "серьезных ребят" Фото: Getty Images

Точно так же северокорейцы, после того как во время встреч в первом сроке президента сыграли на его эго и незнании международных дел, продолжили свой поход к созданию ядерного арсенала, который через несколько лет может превзойти по размеру арсенал Великобритании. Трамп был уверен, что сможет договориться с Кимом, но благоухающие дни "любовных писем" между Трампом и Кимом давно прошли. Руководство Пхеньяна, похоже, понимает, что вежливость по отношению к Трампу обходится им недорого, но серьезные дискуссии следует оставлять для лидеров серьезных стран.

Трамп отреагировал на свое исключение из гала-вечера в Пекине, ведя себя именно так, как и предполагают Си, Путин и Ким, то есть как лидер третьего сорта. Во время мероприятия Трамп, конечно же, обратился к своим социальным сетям, чтобы выразить свои обиженные чувства, сделав попытку остроумного замечания, которая вызвала лишь смущение. "Желаю президенту Си и замечательному народу Китая великолепного и долгого праздника. Пожалуйста, передайте мои самые теплые поздравления Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые замышляют заговор против Соединенных Штатов Америки".

Реальность такова, что Россия, Китай и Северная Корея вступили в заговор против Америки, но жаловаться на это не достойно американского президента. Трамп продолжил свои неуместные придирки, потребовав от Китая признать доблесть американцев, погибших в Тихом океане:

Это сообщение не вызывает доверия и не демонстрирует лидерские качества; напротив, оно звучит как ворчание человека, страдающего от неуверенности в себе. Более уверенный в себе главнокомандующий проигнорировал бы парад и, если бы его спросили об этом, ответил бы что-то в духе того, что Соединенные Штаты всегда уважали жертвы наших союзников во Второй мировой войне. Но не Трамп: он раздраженно заявил, что не пошел бы на парад, даже если бы его пригласили самые крутые ребята.

К сожалению, авторитарные лидеры не одиноки в своем отношении к Трампу как к некомпетентному лидеру. Даже союзники Америки признают, что Трамп может быть их официальным партнером, но в основном они добиваются результатов в отношениях с американским президентом, успокаивая его эго и обходя его. После того как Трамп вышел из саммита в Анкоридже, по сути повторив тезисы Путина, семь ведущих европейских лидеров поспешили в Вашингтон, чтобы сказать Трампу, что он поступил правильно и что они действительно уважают его, но что, возможно, ему следует воздержаться от поддержки политики Кремля.

Ущерб, нанесенный Трампом американской мощи и престижу, был бы менее серьезным, если бы у президента была внешняя политика и команда для ее реализации. У него нет ни того, ни другого: Трамп баллотировался в президенты в основном по личным мотивам, в том числе чтобы избежать тюрьмы, а его внешняя политика, такая, какая она есть, является лишь продолжением его личных интересов. Он проводит саммиты, делает заявления в социальных сетях и участвует в фотосессиях, по-видимому, в основном для того, чтобы подкрепить свои претензии на Нобелевскую премию или изменить новостной цикл, когда такие вопросы, как экономика (или дела Джеффри Эпштейна), привлекают слишком много внимания.

Хуже того, Трамп больше не окружен людьми, которые интересуются международными делами или могут компетентно вмешаться и создать последовательную политику. В свой первый срок у Трампа был министр обороны Джеймс Мэттис, который помог создать стратегию национальной обороны — документ, который Трамп, возможно, и проигнорировал, но который, по крайней мере, был обнародован для учреждений национальной безопасности, которым нужно было руководство от кого-то откуда-то. Сейчас в Пентагоне у Трампа есть Пит Хегсет, который не проявляет особой склонности или способности думать о сложных вопросах.

Государственный секретарь Марко Рубио должен был стать одним из новых "взрослых в комнате", но вместо этого он превратился в человека в костюме на липучках, которому президент без каких-либо дополнительных указаний навязывает задачи и обязанности. Он вынужден мрачно сидеть на пресс-конференциях в Белом доме с иностранными лидерами, пока Трамп позорит себя и своих гостей. Тем временем директор национальной разведки Тулси Габбард тратит свое время на попытки выявить шпионов, которые, по ее мнению, ненавидят президента. К сожалению, агенты, на которых она охотится, являются американцами, что, должно быть, вызывает улыбку на лице Си и, возможно, даже громкий смех бывшего офицера КГБ Путина.

Америка дрейфует. У нее нет последовательной внешней политики, нет команды высокопоставленных профессионалов, управляющих национальной обороной и дипломатией, а президент мало интересуется миром за пределами того, что он может ему предложить. Неудивительно, что люди, собравшиеся в Пекине — три автократа, чьи страны в совокупности направляют на Соединенные Штаты сотни ядерных ракет — чувствуют себя свободно и ведут себя так, как будто они даже не задумываются о Трампе или стране, которой он руководит.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

