Боится компромата Путина. Чем опасно повторное избрание Трампа

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ОТНОСИТЕЛЬНО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИЗБРАНИЯ Д.ТРАМПА

Многие считают возможное повторное избрание Дональда Трампа большой проблемой и для Украины, которая ведет неравную войну с Российской недоимперией, и для Европы, которая в случае такого избрания может оказаться с Россией почти один на один.

Да, обиженный на всех и вся Трамп — это серьезная угроза. Но не такая, как большинство ее представляет. Это не такая глупость, что Путин имеет на него компромат, и поэтому президент США будет выполнять его указания.

Главная проблема Трампа в том, что у него превалирует не политический, а бизнес-подход ко всему, чем он занимается. Вполне естественно для миллиардера, но может сыграть дурную шутку с президентом самого мощного государства мира.

Настоящий политик ставит своей целью результат, который выглядит не очевидным и сложным сегодня, но оказывается крайне необходимым в свое время. И поэтому потраченные на это ресурсы — финансовые, производственные — не имеют принципиального значения.

Бизнесмен настроен на получение успеха — чем быстрее, тем лучше. И при минимуме затрат. Если с успехом не складывается, то бизнесмен минимизирует убытки и закрывает невыгодный проект. И еще он в основном полагается на математической подход: большая корпорация всегда выигрывает в конкуренции с маленькой, за исключением, когда маленькая обладает прорывным ноу-хау. Но это единичные исключения. Обычно, большая просто поглощает маленькую.

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Трамп убежден, что конкуренция с Китаем несет значительно большую угрозу для США, чем агрессия России в центре Европы. Условно говоря, суперсовременные и дешевые китайские электромобили более опасны для Соединенных Штатов, чем устаревшие ракеты недоимперии, потому что пока они не долетают до США. И до основных рынков сбыта их продукции. А промышленность Поднебесной эти рынки уже атакует.

И поэтому пусть с войной против Украины разбирается ЕС. А США должны минимизировать убытки по поддержке Украины. Надо только договориться и навязать сторонам более-менее приемлемые условия поглощения большой Россией маленькой Украины.

И сосредоточиться на сдерживании Китая. Не отдавать ему Тайвань, потому что там есть настоящие бизнес-интересы США. Как, кстати, и в Израиле.

С поддержкой Штатами НАТО почти так же. Бизнесмен Трамп искренне не понимает, почему США должны вкладываться в обороноспособность этого блока больше других членов (в процентном отношении, конечно). Это лишние расходы с неочевидным результатом.

В конце концов, избирателей Трампа больше беспокоят нелегальные мигранты из Мексики, чем потенциальная агрессия России и Беларуси против, например, стран Балтии. Вот начнется — тогда и будем реагировать...

Понятно, что я несколько упрощаю ситуацию. В США есть влиятельные институты и люди, которые все понимают вполне адекватно. Но Трамп привык, что последнее слово всегда за ним — как в деловых, так и в президентских делах. Особенно это станет заметным, если он таки сможет вернуться в Белый Дом.

Поэтому ходить вокруг Трампа на цыпочках не следует. Хотя и презирать его, как на это смахивало в Давосе со стороны украинской делегации, тоже не стоит.

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