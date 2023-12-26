"Скала" Джонсон — в президенты США. Почему знаменитости играют все более заметную роль в политике

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Сара Пэйлин и Тед Круз предсказывают, что Мишель Обама, популярная бывшая первая леди, будет баллотироваться на пост президента в следующем году.

Духовный наставник Опры Уинфри Марианна Уильямсон уже баллотируется на пост президента от Демократической партии.

Но не забывайте Дуэйна "Скалу" Джонсона.

В прошлом месяце в подкасте Тревора Ноа борец, ставший кинозвездой, рассказал о том, что и республиканцы, и демократы обращались к нему с предложением баллотироваться в Белый дом.

Идея о том, что знаменитости заменят профессиональных политиков, набирает обороты.

Такер Карлсон, бывшая звезда кабельного телевидения, как сообщается, входит в короткий список кандидатов в вице-президенты, которые будут баллотироваться вместе с бывшей звездой популярного сетевого шоу "Ученик" бывшим президентом Дональдом Трампом.

Хилл Харпер, сыгравшая главную роль в фильме "CSI: Нью-Йорк", баллотируется на место в Сенате США от Мичигана.

Бен Сэвидж, сыгравший главную роль в фильме "Мальчик знакомится с миром", баллотируется в Палату представителей США в Калифорнии, где бывшая звезда бейсбола Стив Гарви баллотируется в Сенат США.

Эта растущая волна знаменитостей, использующих свои знакомые имена для участия в политике, является одной из причин, по которой более 35 нынешних членов Палаты представителей и Сената заявляют, что им надоела жизнь на Капитолийском холме.

Наиболее распространенное объяснение нынешней дисфункции среди республиканцев в Палате представителей состоит в том, что профессиональные политики, привыкшие к борьбе за ранги в комитетах и ​​бюджеты, оказываются плохо подготовленными к тому, чтобы оказаться в политике как соревновании знаменитостей.

Самые известные политические игроки на Капитолийском холме больше не являются влиятельными председателями комитетов. Теперь ведущие игроки — это члены, готовые говорить и делать все возможное, чтобы стать политическими знаменитостями и использовать свою известность для сбора денег и прослушивания в качестве будущих звезд кабельных новостей.

"Дом республиканцев… подобен театру, полному цирковых актеров", — заметила член палаты представителей Виктория Спартц (республиканец от штата Индиана).

Согласно сообщению The Daily Beast в этом году, член палаты представителей Нэнси Мейс (республиканец от Южной Каролины) потратила более трети бюджета своего офиса в 500 000 долларов на "маркетинг".

"Это ненормально, когда член организации отдает приоритет СМИ и коммуникациям над действующим законодательством", — сказал The Daily Beast бывший сотрудник Mейс. "По моему опыту работы в других офисах, общение служит пропаганде того, что политик делает в законодательном порядке. В офисе Мейс законодательство помогло ей получить больше возможностей для СМИ".

Джордж Сантос, недавно исключенный из Конгресса, пошел по этому пути к зарплате в качестве знаменитости с помощью видеоприложения Cameo. За определенную плату он сделает персональное видео, посвященное дням рождения, юбилеям и т. д.

"Попытка извлечь выгоду из своей известности не стала неожиданностью для 35-летнего г-на Сантоса", — сообщила газета New York Times. В газете поясняется, что "короткая карьера Сантоса в Конгрессе представляла собой смесь политики с выходками миллениала-провокатора в социальных сетях".

Рональд Рейган - золотой стандарт для знаменитостей, идущих в политику

Золотым стандартом для знаменитых политиков является президент Рейган. Но в отличие от сегодняшней группы, Рейган был в политике Республиканской партии на протяжении десятилетий и занимал пост губернатора два срока, прежде чем попасть в Белый дом.

Когда "Скала", человек без политического опыта, приехал на Капитолийский холм, он привлек серьезное внимание политиков только благодаря своей способности привлекать внимание избирателей.

"У него невероятное количество последователей, возможно, самое большое", — объяснил сенатор Джон Тестер (демократ от штата Монтана).

"Я думаю, что он оказывает сильное влияние", — сказала сенатор Сьюзан Коллинз (республиканец от штата Мэн), добавив, что она "сделала с ним столько фотографий, сколько могла".

Сенатор Марк Келли (демократ от штата Аризона) сразу отметил, что Джонсон "охватывает 600 миллионов человек по всему миру".

Лидер сенатского большинства Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) и член сенатского большинства Дик Дурбин (демократ от штата Иллинойс) были среди политически влиятельных участников встречи с Джонсоном.

Джонсон, бывший республиканец, поддержавший президента Байдена в 2020 году, использует свою известность, чтобы заставить законодателей обратить внимание на то, что, по его словам, является критической проблемой — низкие показатели набора в армию США.

Опрос 2021 года показал, что 46 процентов американцев заявили, что проголосуют за Джонсона на посту президента. Тот же опрос, проведенный Piplsay, группой по исследованию потребителей, показал, что 63 процента американцев считают, что знаменитости могут "стать хорошими политиками" при наличии "правильной команды".

"Это был интересный опрос… Я был просто потрясен", — сказал Джонсон Ноа.

Феномен популярности знаменитостей в качестве президента выходит за пределы США.

На мировой арене президент Украины Владимир Зеленский был комиком и телевизионным продюсером, который играл президента на телевидении, прежде чем стал президентом в реальной жизни и стал ключевым глобальным игроком в качестве лидера войны своей страны против России.

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей, экономист-диссидент, превратил свои неоднократные выступления в средствах массовой информации, в том числе те, где он выкрикивал ругательства в адрес социалистов и размахивал бензопилой, чтобы привлечь внимание к правительственным программам, которые он хотел сократить — в популярность и победу на выборах.

Между тем, Трамп находится на пути к тому, чтобы превратить политику 2024 года в настоящую драму в зале суда, связанную с многочисленными предполагаемыми преступлениями.

Его стратегия состоит в том, чтобы использовать реалити-шоу в своих политических целях. Для его поклонников он — герой, которого преследуют в фантастической драме. Миллионы из них верят в эту фикцию, даже если она столь же реальна, как шоу профессиональных борцов, в которых когда-то появлялся Трамп.

Если 2023 год нас чему-то и научил, так это тому, что политика знаменитостей растет. "Скала в президенты" — вот это будет фильм! Или новость?

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