"Звинувачую в цьому Байдена": Трамп сподівається, що Росії не вдасться поглинути Україну

За словами колишнього американського президента, Володимир Путін не розпочав би повномасштабного вторгнення, якби США мали "справжнього лідера". Окремо Дональд Трамп двічі ухилився від запитань щодо надання Україні нової допомоги.

Related video

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сподівається, що Російській Федерації не вдасться поглинути Україну під час війни. Про це він заявив в інтерв'ю каналу Fox News, яке було опубліковано 17 березня.

Уже в листопаді поточного року відбудуться американські президентські вибори, де ймовірними кандидатами на цю посаду є нинішній лідер Джо Байден і Дональд Трамп. Другому журналісти поставили запитання про те, чи дасть він змогу Москві продовжити терор проти Києва і домогтися бажаного, якщо виборці за нього проголосують.

"Я сподіваюся, що до цього не дійде. До цього ще далеко — дев'ять місяців до інавгурації і сім місяців до виборів. У війні та політиці це вічність", — заявив Дональд Трамп.

Окремо колишній американський президент додав, що якби 2 роки тому в США був "справжній лідер", маючи на увазі себе, тоді б Володимир Путін не розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. У них нібито були хороші стосунки.

А ось риторика Джо Байдена і могла нібито стати причиною того, що більша частина України була атакована і це триває вже понад два роки. До слова, Дональд Трамп двічі ухилився від запитань журналістів під час інтерв'ю стосовно його позиції про допомогу Києву.

"Я говорив із Путіним, я говорив: "Ти не можеш цього зробити". У нас із ним були хороші стосунки. Він не зробив би цього, якби я був президентом. І всі ці люди жили б, усі ці красиві міста, старовинні тисячолітні куполи, золоті куполи — цю культуру неможливо замінити. Це жахлива ситуація. Я в основному звинувачую в цьому Байдена", — підсумував колишній президент США.

Нагадаємо, 17 березня повідомлялося, що Дональд Трамп закликав дати Україні допомогу в борг, а не просто так. Виступаючи в Огайо, експрезидент США також назвав українського лідера "одним із найбільших продавців", який нібито завжди їде з грошима "в кишені".