Россия имеет право на самооборону от Украины: Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет углублять связи с РФ

По словам лидера КНДР, США и Запад заставили власти Украины атаковать российскую территорию с помощью собственного дальнобойного оружия.

Использование Украиной дальнобойного оружия является результатом прямого военного вмешательства Соединенных Штатов, поэтому Москва имеет право воевать с Киевом в целях самообороны. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщило Reuters.

Лидер КНДР встретился с министром обороны России Андреем Белоусовым и заявил, что "США и Запад заставили киевские власти атаковать российскую территорию с помощью собственного дальнобойного оружия", и Россия должна принять меры, чтобы заставить "враждебные силы заплатить за это цену".

"Правительство, армия и народ КНДР неизменно будут поддерживать политику Российской Федерации по защите своего суверенитета и территориальной целостности от шагов империалистов к гегемонии", — отметил Ким Чен Ын.

Он также пообещал расширять связи с Россией во всех сферах, включая военную.

Журналисты подчеркнули, что Москва и Пхеньян резко развили связи после того, как их лидеры провели саммит в сентябре 2023 года.

"С тех пор Северная Корея отправила более 10 000 контейнеров с боеприпасами, а также самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня, согласно данным южнокорейского шпионского ведомства", — говорится в материале.

Напомним, 25 ноября пресс-служба ГУР сообщила, что РФ получила более 100 ракет КНДР.

26 ноября украинские разведчики перехватили разговор, во время которого северокорейский военный проверял связь и подгонял солдат.