Росія має право на самооборону від України: Кім Чен Ин заявив, що КНДР поглиблюватиме зв'язки з РФ

За словами лідера КНДР, США і Захід змусили владу України атакувати російську територію за допомогою власної далекобійної зброї.

Використання Україною далекобійної зброї є результатом прямого військового втручання Сполучених Штатів, тому Москва має право воювати з Києвом в цілях самооборони. Про це заявив лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, повідомило Reuters.

Лідер КНДР зустрівся з міністром оборони Росії Андрієм Бєлоусовим і заявив, що "США і Захід змусили київську владу атакувати російську територію за допомогою власної далекобійної зброї", і Росія повинна вжити заходів, щоб змусити "ворожі сили заплатити за це ціну".

"Уряд, армія і народ КНДР незмінно підтримуватимуть політику Російської Федерації щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності від кроків імперіалістів до гегемонії", — зазначив Кім Чен Ин.

Він також пообіцяв розширювати зв'язки з Росією в усіх сферах, включаючи військову.

Журналісти підкреслили, що Москва і Пхеньян різко розвинули зв'язки після того, як їхні лідери провели саміт у вересні 2023 року.

"З того часу Північна Корея відправила понад 10 000 контейнерів з боєприпасами, а також самохідні гаубиці і реактивні системи залпового вогню, згідно з даними південнокорейського шпигунського відомства", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 25 листопада пресслужба ГУР повідомила, що РФ отримала понад 100 ракет КНДР.

26 листопада українські розвідники перехопили розмову, під час якої північнокорейський військовий перевіряв зв'язок і підганяв солдатів.