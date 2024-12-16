"Астрономические" потери и "руины": Трамп высказался о мире в Украине, Зеленском и Путине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что потери обеих сторон войны преуменьшены и объяснил количество погибших равнинной местностью. Также он спрогнозировал, сколько десятилетий Украине придется отстраивать города.

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16 декабря проходила первая широкомасштабная пресс-конференция новоизбранного президента США Дональда Трампа после выборов. Некоторые его заявления касались войны в Украине. Слова республиканца передали в CNN.

Трамп о потерях и перемирии

"Мы пытаемся остановить войну, ту ужасную, ужасную войну, которая происходит в Украине, России, Украине. Мы стремимся достичь небольшого прогресса, это трудно, это неприятно, это отвратительно", — заявил он.

Американский лидер подчеркнул, что количество погибших с обеих сторон, вероятно, намного выше обнародованных данных. Он пояснил, что высокому количеству погибших на фронте способствует рельеф.

"Людей убивают на уровнях, которых никто никогда не видел. Это очень ровные поля, и единственное, что останавливает пулю, — это тело, человеческое тело", — отметил политик.

По его словам, количество павших бойцов с обеих сторон "астрономическое". Трамп пообещал сделать все возможное для прекращения огня и предупредил, что Украина увидит меньше помощи от США, как только он получит власть.

Трамп об оккупированных территориях

Новоизбранного президента спросили, должна ли Украина уступить территории, которые оккупировала Россия. Он на это ответил, что на захваченных землях нет ни одного целого здания и людям некуда возвращаться.

"Там нет ничего, только руины", — сказал лидер.

По его словам, на восстановление городов после российско-украинской войны может уйти до 100 лет.

Трамп о Путине

Как передали в The New York Times, республиканец отказался отвечать, разговаривал ли с президентом РФ Владимиром Путиным после выборов. Однако он заверил, что под его наблюдением Россия не вторглась бы на территорию Украины.

В издании отметили, что вторжение произошло еще в 2014 году — до первой каденции Трампа. Его президентство же не позволило избежать расширения боевых действий впоследствии, уже в 2022 году.

Трамп о Зеленском

Трамп рассказал, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда был во Франции по поводу открытия восстановленного Собора Парижской Богоматери.

В The Washington Post передали, что также он поделился, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию. Однако республиканец добавил, что если бы лидер Украины хотел прийти, он хотел бы, чтобы так и произошло.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что предлагал прекращение огня на Рождество и масштабный обмен военнопленными, но в Киеве якобы "отвергли" предложение.

В команде Дональда Трампа, по данным СМИ, изучают условия "рождественского перемирия".