"Он мне нравится": Трамп заявил, что имеет хорошие отношения с Зеленским

Трамп говорит, что хорошие отношения с Зеленским у него сформировались после того, как украинский президент помог ему избежать импичмента из-за вымогательства компромата на Джо Байдена.

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Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что имеет хорошие отношения с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью для The Washington Post.

"У меня были хорошие отношения с президентом Зеленским. Он мне нравится", — сказал республиканец и добавил, что причиной для таких отношений стали действия украинского главы государства во время скандала с импичментом Трампа.

СМИ пишет, что президент Украины не подтвердил факт того, что в 2019 году Трамп требовал у него компромат на Джо Байдена вместо военной помощи. В противном случае, Трампу действительно мог грозить импичмент.

"Он (Зеленский. — Ред.) мог бы сказать, что не знал, что разговор записывали. Но вместо того, чтобы сказать: "Да, я чувствовал угрозу", он сказал: "Он (Трамп. — Ред.) не сделал абсолютно ничего плохого", — отметил американский политик.

Напомним, 27 сентября Фокус писал, что кандидат от Республиканцев встретился с президентом Украины в Нью-Йорке, где заявил, что это "честь для него". Американский политик добавил, что готов сотрудничать с демократами в вопросе относительно российской агрессии против Украины.

28 сентября Зеленский в интервью Fox News сказал, что Трамп будет поддерживать Украину в случае победы на выборах. По мнению украинского президента, Трамп дал обещание поддерживать Украину и быть на ее стороне.