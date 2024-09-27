"Это честь для меня": Трамп поделился мыслями перед началом встречи с Зеленским

Трамп заявил о готовности пойти на сотрудничество с демократами в вопросе о российской агрессии против Украины, в случае если он одержит победу на грядущих президентских выборах.

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Кандидат от Республиканской партии и экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что для него является честью встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы говорить о ходе и завершении российской агрессии против Украины. Об этом сообщает NBC News.

Перед началом встречи с украинским лидером, кандидат от Республиканцев отметил, что для него является важным факт их совместной встречи.

"Я рад видеть его. Он прошел через огромное количество испытаний, которые определенное большинство и не проходили", — сказал Трамп.

После небольшого вступительного слова экс-главы США Зеленский заявил, что он вместе с Трампом имеет "общую точку зрения, что войну в Украине нужно остановить".

Американский политик добавил, что в случае, если его изберут следующим главой государства, то он "готов сотрудничать с демократами для урегулирования украинского конфликта" [так Трамп назвал российско-украинскую войну — ред.]

Напомним, 25 сентября в штабе Трампа заявили, что их кандидат не встретится с Зеленским. На следующий день, 26 сентября, Politico обнародовал материал, в котором говорится о том, что Трамп не поддержит Украину и Зеленского в борьбе против Путина.

Однако в тот же день, экс-президент США заявил о готовности провести встречу с украинским президентом в Trump Tower.