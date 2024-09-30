"Він мені подобається": Трамп заявив, що має хороші відносини з Зеленським

Трамп каже, що хороші відносини з Зеленським у нього сформувалися після того, як український президент допоміг йому уникнути імпічменту через вимагання компромату на Джо Байдена.

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Колишній президент США та кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що має хороші стосунки з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це він розповів в інтерв’ю для The Washington Post.

"У мене були добрі стосунки із президентом Зеленським. Він мені подобається", — сказав республіканець і додав, що причиною для таких відносин стали дії українського глави держави під час скандалу з імпічментом Трампа.

ЗМІ пише, що президент України не підтвердив факт того, що у 2019 році Трамп вимагав у нього компромат на Джо Байдена замість військової допомоги. У іншому випадку, Трампу справді міг загрожувати імпічмент.

"Він (Зеленський. — Ред.) міг би сказати, що не знав, що розмову записували. Але замість того, щоб сказати: "Так, я відчував загрозу", він сказав: "Він (Трамп — Ред.) не зробив абсолютно нічого поганого", — відзначив американський політик.

Нагадаємо, 27 вересня Фокус писав, що кандидат від Республіканців зустрівся з президентом України в Нью-Йорку, де заявив, що це "честь для нього". Американський політик додав, що готовий співпрацювати з демократами у питанні щодо російської агресії проти України.

28 вересня Зеленський в інтерв’ю Fox News сказав, що Трамп підтримуватиме Україну в разі перемоги на виборах. На думку українського президента, Трамп дав обіцянку підтримувати Україну і бути на її боці.