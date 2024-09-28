Трамп підтримуватиме Україну в разі перемоги на виборах, — Зеленський

Представник Республіканської партії дав слово продовжити підтримку Києва в разі, якщо він стане президентом, заявив український лідер.

Related video

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп пообіцяв підтримувати Україну в разі своєї перемоги на виборах. Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News після зустрічі з представниками влади США.

Український лідер підкреслив, що Дональд Трамп дав обіцянку підтримувати Україну і бути на її боці.

"Я не знаю, що буде після виборів і хто буде президентом... Але я отримав від Дональда Трампа дуже пряму інформацію, що він буде на нашому боці, що він буде підтримувати Україну", — сказав президент.

За словами Володимира Зеленського, під час їхньої зустрічі в Нью-Йорку Дональд Трамп виявив неабиякий інтерес до того, щоб дізнатися деталі "плану перемоги" безпосередньо від українського президента. Трамп ставив безліч запитань, що стосуються ситуації на фронті, необхідної західної допомоги і причин війни загалом.

Водночас 45 президент США після зустрічі із Зеленським заявив, що в разі перемоги на виборах досягне "справедливої угоди для всіх". Прямо не відповів на запитання про те, чи бажає перемоги України.

Нагадаємо, Трамп розповів Зеленському про свої стосунки з Путіним. Республіканцю поставили запитання щодо війни в Україні. Республіканець ще раз повторив, що зможе швидко її закінчити, якщо переможе на виборах.

Зазначимо, що до розмови із Зеленським Трамп говорив, що для нього є честю зустрітися з українським президентом.