"Це прекрасна країна": Трамп прийняв пропозицію Зеленського приїхати в Україну (відео)

Трамп зазначив, що він і Зеленський хочуть, щоб війна в Україні закінчилася справедливим миром. І це станеться в потрібний час.

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Кандидат у президенти США Дональд Трамп прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського відвідати його країну. Про це він сказав під час їхньої спільної зустрічі, повідомляє Fox News.

Зеленський заявив, що для нього дуже важливо поділитися планом перемоги України та кроками зі зміцнення його країни. Він сказав, що зустрівся як із Трампом, так і з кандидатом від Демократичної партії Камалою Гарріс, адже невідомо, кого виберуть американці в листопаді.

Трамп погодився приїхати в Україну

Трамп під час спільної пресконференції зазначив, що він і Зеленський хочуть, щоб війна в Україні закінчилася.

"Ми обидва хочемо, щоб це закінчилося, і ми обидва хочемо, щоб це було справедливо. І я думаю, що це станеться в потрібний час", — сказав він.

Щоправда, ні Трамп, ні Зеленський публічно не розкрили деталей, якою може бути угода по закінченню війни.

Крім того, Зеленський запросив Трампа відвідати Україну. Політик відповів, що обов'язково приїде.

"Це прекрасна країна, прекрасна погода, прекрасне все", — сказав він.

Нагадаємо, Трамп розповів Зеленському про свої стосунки з Путіним. Республіканцю поставили запитання щодо війни в Україні. Республіканець ще раз повторив, що зможе швидко її закінчити, якщо переможе на виборах.

"У нас дуже хороші стосунки, і в мене теж дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, я думаю, що ми вирішимо це дуже швидко", — сказав Трамп.

Зазначимо, що до розмови із Зеленським Трамп говорив, що для нього є честю зустрітися з українським президентом.

"Я радий бачити його. Він пройшов через величезну кількість випробувань, які певна більшість і не проходили", — сказав Трамп.