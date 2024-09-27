"Это прекрасная страна": Трамп принял предложение Зеленского приехать в Украину (видео)

Трамп отметил, что он и Зеленский хотят, чтобы война в Украине закончилась справедливым миром. И это произойдет в нужное время.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп принял предложение президента Украины Владимира Зеленского посетить его страну. Об этом он сказал во время их совместной встречи, сообщает Fox News.

Зеленский заявил, что для него очень важно поделиться планом победы Украины и шагами по укреплению его страны. Он сказал, что встретился как с Трампом, так и с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, ведь неизвестно, кого выберут американцы в ноябре.

Трамп согласился приехать в Украину

Трамп во время совместной пресс-конференции отметил, что он и Зеленский хотят, чтобы война в Украине закончилась.

"Мы оба хотим, чтобы это закончилось, и мы оба хотим, чтобы это было справедливо. И я думаю, что это произойдет в нужное время", — сказал он.

Правда, ни Трамп, ни Зеленский публично не раскрыли деталей, каким может быть соглашение по окончанию войны.

Кроме того, Зеленский пригласил Трампа посетить Украину. Политик ответил, что обязательно приедет.

"Это прекрасная страна, прекрасная погода, прекрасное все", — сказал он.

Напомним, Трамп рассказал Зеленскому о своих отношениях с Путиным. Республиканцу был задан вопрос относительно войны в Украине. Республиканец еще раз повторил, что сможет быстро ее закончить, если победит на выборах.

"У нас очень хорошие отношения, и у меня тоже очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным. И я думаю, если мы выиграем, я думаю, что мы решим это очень быстро", — сказал Трамп.

Отметим, что до разговора с Зеленским Трамп говорил, что для него является честью встретиться с украинским президентом.

"Я рад видеть его. Он прошел через огромное количество испытаний, которые определенное большинство и не проходили", — сказал Трамп.