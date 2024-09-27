Трамп убежден, что сможет восстановить ядерную сделку с Ираном, — Politico

Бывший президент США убежден, что если вернется в Овальный кабинет, то сможет заключить новую "ядерную сделку" с Тегераном. Примечательно, что во время избирательной кампании 2020 года он обещал то же самое.

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он не отрицает возможности новой "ядерной сделки" с Ираном, если он снова возглавит страну. Об этом политик заявил во время своей пресс-конференции в Нью-Йорке, сообщает Politico.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп не раскрыл детали того, какой он видит будущую сделку с Тегераном. Однако республиканец сказал, что переговоры по этому вопросу нужны в любом случае из-за угрозы того, что Иран может получить ядерное оружие.

"Конечно, я бы это сделал (заключил сделку с Ираном. — Ред.). Надо договориться, потому что последствия невозможны. Мы должны договориться", — сказал Трамп.

Politico отмечает, что своими заявлениями лидер республиканцев пытается уменьшить напряжение с иранским правительством, которое могло быть причастно к попытке взломать серверы его избирательного штаба и совершению покушений на политика.

Медиа пишет, что в 2018 году Трамп и ведущие государства вышли из ядерной сделки, которые требовали от Ирана свернуть свою программу вооружений в обмен на снятие санкций. В ответ на отказ Тегерана остановить свою программу обогащения урана для дальнейшего создания ядерного оружия, США и ряд государств ввели ограничения на работу банков и нефтяную деятельность Ирана.

Два года спустя, во время избирательной кампании 2020 года, Трамп заявил, что он готов заключить новое соглашение с Ираном "в течение недели после выборов", если сможет переизбраться в должности.

"Иран заключил бы с нами соглашение. Для них это было бы замечательно. Единственное условие [заключается в том, что] они не должны обладать ядерным оружием", — сказал тогда 45-й президент США.

Politico добавляет, что глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи заявил, что его страна открыта для обсуждения "ядерной сделки". В то же время чиновник отметил, что напряженность на Ближнем Востоке "может осложнить их восстановление".

Напомним, 25 сентября Фокус писал, что штаб Трампа заявил о реальных и конкретных угрозах со стороны Ирана на жизнь кандидата от Республиканцев. Там убеждены, что Тегеран пытается такими действиями дестабилизировать ситуацию в США.

26 сентября кандидат от Республиканцев пообещал "разнести вдребезги" Иран за возможные попытки его убить. Трамп высказал предположение, что именно Тегеран мог стоять за организацией двух покушений на него.