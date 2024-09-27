Трамп переконаний, що зможе відновити ядерну угоду з Іраном, — Politico

Колишній президент США переконаний, що якщо повернеться до Овального кабінету, то зможе укласти нову "ядерну угоду" з Тегераном. Примітно, що під час виборчої кампанії 2020 року він обіцяв те саме.

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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що він не заперечує можливості нової "ядерної угоди" з Іраном, якщо він знову очолить країну. Про це політик заявив під час своєї пресконференції в Нью-Йорку, повідомляє Politico.

Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп не розкрив деталі того, якою він бачить майбутню угоду з Тегераном. Однак республіканець сказав, що переговори з цього питання потрібні в будь-якому разі через загрозу того, що Іран може отримати ядерну зброю.

"Звичайно, я б це зробив (уклав угоду з Іраном. — Ред.). Треба домовитися, тому що наслідки є неможливими. Ми повинні домовитися", — сказав Трамп.

Politico зазначає, що своїми заявами лідер республіканців намагається зменшити напругу у стосунках із іранським урядом, який міг бути причетний до спроби зламати сервери його виборчого штабу та скоєнню замахів на політика.

Медіа пише, що у 2018 році Трамп та провідні держави вийшли з ядерної угоди, яка вимагала від Ірану згорнути свою програму озброєнь в обмін на зняття санкцій. У відповідь на відмову Тегерана зупинити свою програму збагачення урану для подальшого створення ядерної зброї, США та низка держав запровадили обмеження на роботу банків та нафтову діяльність Ірану.

Два роки потому, під час виборчої кампанії 2020 року, Трамп заявив, що він готовий укласти нову угоду з Іраном "протягом тижня після виборів", якщо зможе переобратися на посаді.

"Іран уклав би з нами угоду. Для них це було б чудово. Єдина умова [полягає в тому, що] вони не повинні володіти ядерною зброєю", — сказав тоді 45-й президент США.

Politico додає, що глава МЗС Ірану Сейєд Аббас Арагчі заявив, що його країна відкрита для обговорення "ядерної угоди". Водночас посадовець відзначив, що напруженість на Близькому Сході "може ускладнити їх відновлення".

Нагадаємо, 25 вересня Фокус писав, що штаб Трампа заявив про реальні та конкретні загрози з боку Ірану на життя кандидата від Республіканців. Там переконані, що Тегеран намагається такими діями дестабілізувати ситуацію в США.

26 вересня кандидат від Республіканців пообіцяв "рознести вщент" Іран за можливі спроби його вбити. Трамп висловив припущення, що саме Тегеран міг стояти за організацією двох замахів на нього.