Трамп пообіцяв "рознести вщент" Іран за можливі спроби його вбити

Кандидат у президенти від Республіканської партії США припускає, що в обох спробах замаху на нього за останні кілька місяців може бути присутнім "іранський слід".

Related video

Кандидат від Республіканської партії на посаду президента США Дональд Трамп відреагував на інформацію про те, що Іран мав плани щодо його вбивства і заявив, що за його президентства цю країну "рознесли б вщент". Про це повідомляє ABC News.

Під час свого виступу в Мінт-Гілл, штат Північна Кароліна, колишній президент США прокоментував інформацію медіа про те, що Тегеран мав наміри здійснити замах на його життя.

"Якби я був президентом, я б повідомив країні, від якої є загроза, у цьому випадку Ірану, що якщо ви зробите що-небудь, щоб нашкодити цій людині, ми рознесемо ваші найбільші міста і саму країну вщент. Ми рознесемо її вщент", — сказав Трамп, додавши, що наразі в США "немає такого керівництва" і таких політиків.

Республіканець також висловив припущення, що два попередніх замахи на нього можуть бути пов’язані з Іраном.

"Нам відомо про два замахи на моє життя, і вони можуть бути пов’язані або не пов’язані… з Іраном. Але я насправді не знаю", — заявив Трамп.

Водночас ABC News вказує, що наразі немає чітких доказів про те, що саме Іран був причетний до спроб замаху на колишнього президента США.

Замахи на Дональда Трампа

За останні кілька місяців на кандидата від Республіканців було скоєно два замахи на його життя. 13 липня під час виступу в Батлері, штат Пенсильванія, в Трампа стріляв 20-річний Томас Метью Крукс. Колишній президент США отримав поранення у вухо, а стрільця було ліквідовано Секретною службою.

Два місяці потому, 15 вересня у Флориді Раян Веслі Рут здійснив постріл поруч з полем для гольфу, де перебував Трамп. Сам політик не постраждав, а правоохоронці затримали стрільця.

Нагадаємо, що 16 липня CNN з посиланням на джерела повідомив, що розвідвідомства США отримали інформацію про змову Ірана з ціллю вбити Трампа. Медіа писало, що така змова могла виникнути через бажання Тегерана помститися експрезиденту США, який у 2020 році віддав наказ на ліквідацію командувача Корпусу вартових ісламської революції Ірану Касема Сулеймані.